2. Un BYD Sealion 5 sans mauvaise surprise au volant !

 

N’en déplaise aux marques historiques qui doivent justifier des surcoûts élevés, ce SUV hybride rechargeable de BYD n’a pas de gros défaut. Déjà parce que son autonomie en tout électrique est tout à fait intéressante dans cette version haut de gamme, puisque nous avons relevé environ 80 km avant que le moteur thermique ne démarre sur un trajet mêlant deux tiers de départementales et un tiers de voies rapides limitées à 110 km/h.

Et ensuite parce que les performances en mode hybride, tout comme la tenue de route, prêtent peu le flanc à la critique. Avec 212 ch cumulés, les accélérations sont toniques à défaut d’être sensationnelles (0 à 100 km/h en 8s1) et douces puisque le quatre cylindres 1.5 à cycle Atkinson de 98 ch pour 122 Nm entre surtout en action pour alimenter le moteur thermique. Et quand il se connecte aux roues avant via un pignon fixe, il le fait de manière imperceptible.

Pas grisant, mais honnête…

Plus gênant, pour la concurrence s’entend : son comportement routier n’a rien de pataud grâce à un train avant obéissant, y compris dans des virages qui se referment, à des mouvements de caisse bien maîtrisés, et à un train arrière capable d’accompagner le mouvement au besoin pour aider à tourner, le tout sans brutalité ni excès, les indispensables aides à la conduite électronique veillant à ce que tout se passe sans inquiétude.

Que les détracteurs se rassurent, tout n’est pas rose : la direction un peu floue et le manque de feeling général rendent la conduite peu enthousiasmante. Et si l’amortissement travaille bien sur les grosses irrégularités telles que les dos d’ânes, elle reste trop figée sur les petites cassures pour assurer un confort au meilleur niveau.

À défaut de se montrer dynamique et précis, le BYD Sealion 5 tient correctement la route grâce à un train arrière multibras, à d’honnêtes pneus Hankook Ion en 225/60 R18 et surtout à une masse « raisonnable » de 1 749 kg, soit 200 kg de moins qu’un VW Tayron.
À défaut de se montrer dynamique et précis, le BYD Sealion 5 tient correctement la route grâce à un train arrière multibras, à d’honnêtes pneus Hankook Ion en 225/60 R18 et surtout à une masse « raisonnable » de 1 749 kg, soit 200 kg de moins qu’un VW Tayron.

Enfin, le moteur a beau être sobre sur route avec 5,2 l/100 km relevés sur le réseau secondaire batterie vide, il boit un peu trop quand les conditions se durcissent, engloutissant par exemple 8 l/100 km sur les grands axes, et même 9 l/100 km à 130 km/h. Ce qui ne laisse espérer qu’un peu plus de 500 km avant de devoir remplir le réservoir de 52 litres. On lui reprochera également d’élever la voix lors des relances ou dans les montées, et même d’entrer en résonance à certains régimes. Des griefs que l’on pourrait faire à certains modèles concurrents et qui paraissent tout à fait acceptables au regard des économies réalisées à l’achat…

