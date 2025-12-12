BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !
3. Forcément bien équipé, le BYD Sealion 5…
Le Sealion 5 propose seulement deux versions.
Uniquement livrable à la « petite » batterie de 13 kWh, l’entrée de gamme Comfort reçoit une peinture métallisée, des jantes alliage 18 pouces, des barres de toit longitudinales en aluminium, des projecteurs et feux arrière LED, une instrumentation numérique de 8,8 pouces, un système multimédia de 12,8 pouces, des sièges avant électriques, quatre ports USB et des radars de recul. Elle intègre également l’accès à bord via smartphone et la fonction Vehicle-to-Load (voir encadré).
Indissociable de la pile de 18,3 kWh, la finition Design affichée 3 000 € plus cher ajoute des radars de stationnement avant, une caméra panoramique 360°, l’éclairage d’accueil, un hayon électrique, des sièges avant chauffants et un chargeur smartphone par induction de 15 W.
Le point techno : une pile aux multiples facettes et à la garantie allongée !
Comme ses frères et sœurs, le Sealion 5 reste fidèle à la batterie « Blade » Lithium-Fer-Phosphate (une marque de fabrique de BYD qui l’annonce sans métaux rares et ultrarésistante aux chocs) à fonctionnalité Vehicle to Load (V2L) qui permet l’alimentation d’équipements externes (jusqu’à 3,3 kW) tels qu’un compresseur ou une machine à café. On pourra également trouver l’avantage de charger la batterie en heures creuses, et d’utiliser l’énergie en heures pleines. Sûre de sa pile, la marque en rehausse la garantie de 200 000 à 250 000 km, toujours sur 8 ans.
Equipements et options
Version : 1.5 DM-I 212 PHEV DESIGN
Equipements de sécurité
Airbag passager AV avec contacteur de désactivation
Airbag central AV
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux
Fixations ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Verrouillage automatique des portes
Système antipatinage (TCS)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)
Assistance d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)
Alerte de risque de collision avant (FCW)
Alerte de risque de collision arrière (RCW)
Système d'assistance au freinage hydraulique (HBA)
Aide au démarrage en côte (HHC)
Accès et démarrage sans clé
ABS
Feux de jour à LED
Essuie-glace AV automatique avec détecteur de pluie
Allumage automatique des feux de croisement
Feux AR avec signature lumineuse à LED
Airbag frontal conducteur
Contrôle de la pression des pneus des roues
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Radars de stationnement AR
Radars de stationnement AV
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)
Frein de stationnement électrique (EPB)
Climatisation
Direction assistée
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants
Eclairage de courtoisie intégré dans les rétroviseurs extérieurs
Appuie-têtes AV intégrés aux dossiers de sièges
Banquette AR avec dossiers rabattables 40/60
Volant multifonction TEP
Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions
Siège conducteur chauffant
Siège passager AV réglable éclectriquement, 4 directions
Siège passager AV, chauffant
Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels avec fonction anti-pincement
Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit manuelle
Instrumentation numérique avec écran 8,8"
Ecran d'infodivertissement tactile 12,8"
Radio FM et numérique terrestre (DAB+)
Système audio à 6 HP
Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets
Accoudoir central AV
Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétesionneurs et limiteurs d'effort
Ceintures de sécurité latérales AR 3 points avec prétensionneurs
Ceinture de sécurité centrale AR 3 points avec verrouillage d'urgence
Vitres électrique AV
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Rails de toit aluminium
Jantes alliage bi-ton 18"
Sellerie TEP
Cache-bagages
Autres équipements
Android Auto et Apple CarPlay
Verrouillage de sécurité enfant mécanique
Appel d'urgence (E-Call)
Caméra de vue à 360°
Détection d'angles morts (BSD)
Système de surveillance du conducteur (DMS)
Distribution électronique de la force de freinage (EBD)
Contrôle de limitation de vitesse intelligent (ISLC)
Aide à la sortie de voie (LDA) et avertissement de sortie de voie (LDW)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Arrêt confort (CST)
Prévention de sortie de voie (LDP)
Fonction Auto Hold du freinage
Freinage d'urgence automatique (AEB)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Servo-frein hydraulique (HBB)
Controller Décélération Parking (CDP)
Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)
Système de priorité au freinage (BOS)
Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport et Snow)
Fonction "Vehicle-to-Load" (V2L)
2 x clé intelligente
Chargeur embarqué de 3,3 kW (OBC)
ESP
Boîte de vitesse automatique à variation continue
Fonction Follow me home
Eclairage d'accueil dynamique
Pare-brise avec protection anti-UV, isolation thermique avec insonorisation
Hayon électrique
Appuie-têtes AR réglables en hauteur
Eclairage de l'espace aux pieds AV
Eclairage de coffre
Eclairages de porte AV à LED
Projecteurs LED
Liseuses AV à LED
Liseuses AR à LED
Pare-soleils AV avec miroirs de courtoisie éclairés
Aérateurs aux places AR
Prise 12 V
Filtre à air PM2.5
Commande vocale intelligente - "Hi, BYD"
Connectivité 4G embarquée
Service Cloud - Appli BYD
Ports USB AV, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type C
Ports USB AR, 1x 18W Type C, 1x 60W Type C
Recharge de smartphone par induction (15 W)
Options disponibles
-
Intérieure en couleur White & Brown:
3000 €
-
Peinture métallisée Obsidian Black:
850 €
