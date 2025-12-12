Le Sealion 5 propose seulement deux versions.

Uniquement livrable à la « petite » batterie de 13 kWh, l’entrée de gamme Comfort reçoit une peinture métallisée, des jantes alliage 18 pouces, des barres de toit longitudinales en aluminium, des projecteurs et feux arrière LED, une instrumentation numérique de 8,8 pouces, un système multimédia de 12,8 pouces, des sièges avant électriques, quatre ports USB et des radars de recul. Elle intègre également l’accès à bord via smartphone et la fonction Vehicle-to-Load (voir encadré).

Indissociable de la pile de 18,3 kWh, la finition Design affichée 3 000 € plus cher ajoute des radars de stationnement avant, une caméra panoramique 360°, l’éclairage d’accueil, un hayon électrique, des sièges avant chauffants et un chargeur smartphone par induction de 15 W.

Le point techno : une pile aux multiples facettes et à la garantie allongée ! Comme ses frères et sœurs, le Sealion 5 reste fidèle à la batterie « Blade » Lithium-Fer-Phosphate (une marque de fabrique de BYD qui l’annonce sans métaux rares et ultrarésistante aux chocs) à fonctionnalité Vehicle to Load (V2L) qui permet l’alimentation d’équipements externes (jusqu’à 3,3 kW) tels qu’un compresseur ou une machine à café. On pourra également trouver l’avantage de charger la batterie en heures creuses, et d’utiliser l’énergie en heures pleines. Sûre de sa pile, la marque en rehausse la garantie de 200 000 à 250 000 km, toujours sur 8 ans.