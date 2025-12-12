Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Byd Sealion 5

Essai

BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

12  

3. Forcément bien équipé, le BYD Sealion 5…

 

BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !

Le Sealion 5 propose seulement deux versions.

Uniquement livrable à la « petite » batterie de 13 kWh, l’entrée de gamme Comfort reçoit une peinture métallisée, des jantes alliage 18 pouces, des barres de toit longitudinales en aluminium, des projecteurs et feux arrière LED, une instrumentation numérique de 8,8 pouces, un système multimédia de 12,8 pouces, des sièges avant électriques, quatre ports USB et des radars de recul. Elle intègre également l’accès à bord via smartphone et la fonction Vehicle-to-Load (voir encadré).

Indissociable de la pile de 18,3 kWh, la finition Design affichée 3 000 € plus cher ajoute des radars de stationnement avant, une caméra panoramique 360°, l’éclairage d’accueil, un hayon électrique, des sièges avant chauffants et un chargeur smartphone par induction de 15 W.

Le point techno : une pile aux multiples facettes et à la garantie allongée !

Comme ses frères et sœurs, le Sealion 5 reste fidèle à la batterie « Blade » Lithium-Fer-Phosphate (une marque de fabrique de BYD qui l’annonce sans métaux rares et ultrarésistante aux chocs) à fonctionnalité Vehicle to Load (V2L) qui permet l’alimentation d’équipements externes (jusqu’à 3,3 kW) tels qu’un compresseur ou une machine à café. On pourra également trouver l’avantage de charger la batterie en heures creuses, et d’utiliser l’énergie en heures pleines. Sûre de sa pile, la marque en rehausse la garantie de 200 000 à 250 000 km, toujours sur 8 ans.

 

 

Equipements et options

Version : 1.5 DM-I 212 PHEV DESIGN

Equipements de sécurité

  • Airbag passager AV avec contacteur de désactivation

  • Airbag central AV

  • Airbags latéraux AV

  • Airbags rideaux

  • Fixations ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

  • Verrouillage automatique des portes

  • Système antipatinage (TCS)

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)

  • Assistance d&#039;urgence au maintien dans la voie (ELKA)

  • Alerte de risque de collision avant (FCW)

  • Alerte de risque de collision arrière (RCW)

  • Système d&#039;assistance au freinage hydraulique (HBA)

  • Aide au démarrage en côte (HHC)

  • Accès et démarrage sans clé

  • ABS

  • Feux de jour à LED

  • Essuie-glace AV automatique avec détecteur de pluie

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Feux AR avec signature lumineuse à LED

  • Airbag frontal conducteur

  • Contrôle de la pression des pneus des roues

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Radars de stationnement AR

  • Radars de stationnement AV

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)

  • Frein de stationnement électrique (EPB)

  • Climatisation

  • Direction assistée

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants

  • Eclairage de courtoisie intégré dans les rétroviseurs extérieurs

  • Appuie-têtes AV intégrés aux dossiers de sièges

  • Banquette AR avec dossiers rabattables 40/60

  • Volant multifonction TEP

  • Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions

  • Siège conducteur chauffant

  • Siège passager AV réglable éclectriquement, 4 directions

  • Siège passager AV, chauffant

  • Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels avec fonction anti-pincement

  • Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit manuelle

  • Instrumentation numérique avec écran 8,8&quot;

  • Ecran d&#039;infodivertissement tactile 12,8&quot;

  • Radio FM et numérique terrestre (DAB+)

  • Système audio à 6 HP

  • Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets

  • Accoudoir central AV

  • Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétesionneurs et limiteurs d&#039;effort

  • Ceintures de sécurité latérales AR 3 points avec prétensionneurs

  • Ceinture de sécurité centrale AR 3 points avec verrouillage d&#039;urgence

  • Vitres électrique AV

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Rails de toit aluminium

  • Jantes alliage bi-ton 18&quot;

  • Sellerie TEP

  • Cache-bagages

Autres équipements

  • Android Auto et Apple CarPlay

  • Verrouillage de sécurité enfant mécanique

  • Appel d&#039;urgence (E-Call)

  • Caméra de vue à 360°

  • Détection d&#039;angles morts (BSD)

  • Système de surveillance du conducteur (DMS)

  • Distribution électronique de la force de freinage (EBD)

  • Contrôle de limitation de vitesse intelligent (ISLC)

  • Aide à la sortie de voie (LDA) et avertissement de sortie de voie (LDW)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Arrêt confort (CST)

  • Prévention de sortie de voie (LDP)

  • Fonction Auto Hold du freinage

  • Freinage d&#039;urgence automatique (AEB)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Servo-frein hydraulique (HBB)

  • Controller Décélération Parking (CDP)

  • Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)

  • Système de priorité au freinage (BOS)

  • Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport et Snow)

  • Fonction &quot;Vehicle-to-Load&quot; (V2L)

  • 2 x clé intelligente

  • Chargeur embarqué de 3,3 kW (OBC)

  • ESP

  • Boîte de vitesse automatique à variation continue

  • Fonction Follow me home

  • Eclairage d&#039;accueil dynamique

  • Pare-brise avec protection anti-UV, isolation thermique avec insonorisation

  • Hayon électrique

  • Appuie-têtes AR réglables en hauteur

  • Eclairage de l&#039;espace aux pieds AV

  • Eclairage de coffre

  • Eclairages de porte AV à LED

  • Projecteurs LED

  • Liseuses AV à LED

  • Liseuses AR à LED

  • Pare-soleils AV avec miroirs de courtoisie éclairés

  • Aérateurs aux places AR

  • Prise 12 V

  • Filtre à air PM2.5

  • Commande vocale intelligente - &quot;Hi, BYD&quot;

  • Connectivité 4G embarquée

  • Service Cloud - Appli BYD

  • Ports USB AV, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type C

  • Ports USB AR, 1x 18W Type C, 1x 60W Type C

  • Recharge de smartphone par induction (15 W)

Options disponibles

  • Intérieure en couleur White & Brown

     : 

    3000 €

  • Peinture métallisée Obsidian Black

     : 

    850 €

Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Byd Sealion 5

Byd Sealion 5

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité