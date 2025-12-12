Le BYD Sealion 5 DM-i Design (212 ch, à partir de 33 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux hybrides rechargeables d’environ 200 ch, qui comprend notamment :

-Peugeot 5008 Plug-in Hybride DCS7 (195 ch, à partir de 45 190 €*)

-Skoda Kodiaq 1.5 TSI Hybride Rechargeable DSG6 (204 ch, à partir de 52 590 €**)

-Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid (204 ch, à partir de 59 000 €***)