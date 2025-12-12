BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !
5. Le BYD Sealion 5 mérite largement un 13/20…
Le BYD Sealion 5 DM-i Design (212 ch, à partir de 33 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux hybrides rechargeables d’environ 200 ch, qui comprend notamment :
-Peugeot 5008 Plug-in Hybride DCS7 (195 ch, à partir de 45 190 €*)
-Skoda Kodiaq 1.5 TSI Hybride Rechargeable DSG6 (204 ch, à partir de 52 590 €**)
-Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid (204 ch, à partir de 59 000 €***)
Tarif hors malus au poids de 3 035 €*/1 180 **/1 938 €***
|Byd Sealion 5 Design
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,3 /20
