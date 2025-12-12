Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Byd Sealion 5

Essai

BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

10  

5. Le BYD Sealion 5 mérite largement un 13/20…

 

Le BYD Sealion 5 DM-i Design (212 ch, à partir de 33 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux hybrides rechargeables d’environ 200 ch, qui comprend notamment :

-Peugeot 5008 Plug-in Hybride DCS7 (195 ch, à partir de 45 190 €*)

-Skoda Kodiaq 1.5 TSI Hybride Rechargeable DSG6 (204 ch, à partir de 52 590 €**)

-Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid (204 ch, à partir de 59 000 €***)

Tarif hors malus au poids de 3 035 €*/1 180 **/1 938 €***

Byd Sealion 5 Design
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Pratique
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
  • 5.82
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 13,3 /20
Explication des critères de notation
Photos (18)

10  

