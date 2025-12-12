Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Byd Sealion 5

BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !

Alan Froli

4. Malgré une personnalité effacée, le BYD Sealion 5 malmène la concurrence…

 

Une concurrence de 15 000 à 20 000 € plus chère…

Si l’on s’en tient aux prestations, notamment en termes de gabarit, d’autonomie électrique et de puissance, le BYD Sealion 5 DM-i entre en concurrence avec des SUV familiaux hybrides rechargeables tels que le Volkswagen Tayron et son cousin Skoda Kodiaq, certes plus spacieux dans le coffre mais parallèlement plus onéreux. On pourra également lui opposer le Peugeot 5008 PHEV, un peu moins cher que ses rivaux européens mais pas donné non plus (voire page suivante) d’autant que, comme ces derniers et à la différence du Chinois, il écope d’un malus au poids, plutôt salé le concernant.

À retenir : difficile de ne pas céder à la tentation…

Douter de l’égalité des armes est une chose, comprendre la réalité du marché en est une autre : quand on cherche un véhicule familial dans l’air du temps, plus particulièrement hybride rechargeable, mais que les moyens ne permettent pas de fouler les halls des marques « historiques », dont les produits sont en outre taxés au poids, difficile de tourner le dos à ce BYD Sealion 5 DM-i, peu passionnant mais très bon marché et cochant toutes les cases en matière d’autonomie électrique, de comportement routier, de douceur à l’usage, de qualité perçue et d’aspects pratiques, même s’il y a à redire côté confort, consommation et volume de chargement.

Caradisiac a aimé :

  • Tarif
  • Autonomie électrique
  • Douceur à l’usage
  • Tenue de route rassurante
  • Qualité perçue
  • Consommation ville/route

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Tendance ferme
  • Consommation autoroutière
  • Volume de coffre juste
  • Présentation très classique
  • Comportement routier peu enthousiasmant

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.5 DM-I 212 PHEV COMFORT 62 (wltp) 30 990 €  €
1.5 DM-I 212 PHEV DESIGN 48 (wltp) 33 990 €  €
