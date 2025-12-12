BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !
4. Malgré une personnalité effacée, le BYD Sealion 5 malmène la concurrence…
Une concurrence de 15 000 à 20 000 € plus chère…
Si l’on s’en tient aux prestations, notamment en termes de gabarit, d’autonomie électrique et de puissance, le BYD Sealion 5 DM-i entre en concurrence avec des SUV familiaux hybrides rechargeables tels que le Volkswagen Tayron et son cousin Skoda Kodiaq, certes plus spacieux dans le coffre mais parallèlement plus onéreux. On pourra également lui opposer le Peugeot 5008 PHEV, un peu moins cher que ses rivaux européens mais pas donné non plus (voire page suivante) d’autant que, comme ces derniers et à la différence du Chinois, il écope d’un malus au poids, plutôt salé le concernant.
À retenir : difficile de ne pas céder à la tentation…
Douter de l’égalité des armes est une chose, comprendre la réalité du marché en est une autre : quand on cherche un véhicule familial dans l’air du temps, plus particulièrement hybride rechargeable, mais que les moyens ne permettent pas de fouler les halls des marques « historiques », dont les produits sont en outre taxés au poids, difficile de tourner le dos à ce BYD Sealion 5 DM-i, peu passionnant mais très bon marché et cochant toutes les cases en matière d’autonomie électrique, de comportement routier, de douceur à l’usage, de qualité perçue et d’aspects pratiques, même s’il y a à redire côté confort, consommation et volume de chargement.
Caradisiac a aimé :
- Tarif
- Autonomie électrique
- Douceur à l’usage
- Tenue de route rassurante
- Qualité perçue
- Consommation ville/route
Caradisiac n’a pas aimé :
- Tendance ferme
- Consommation autoroutière
- Volume de coffre juste
- Présentation très classique
- Comportement routier peu enthousiasmant
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5 DM-I 212 PHEV COMFORT
|62 (wltp)
|30 990 €
|€
|1.5 DM-I 212 PHEV DESIGN
|48 (wltp)
|33 990 €
|€
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération