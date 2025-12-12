Une concurrence de 15 000 à 20 000 € plus chère…

Si l’on s’en tient aux prestations, notamment en termes de gabarit, d’autonomie électrique et de puissance, le BYD Sealion 5 DM-i entre en concurrence avec des SUV familiaux hybrides rechargeables tels que le Volkswagen Tayron et son cousin Skoda Kodiaq, certes plus spacieux dans le coffre mais parallèlement plus onéreux. On pourra également lui opposer le Peugeot 5008 PHEV, un peu moins cher que ses rivaux européens mais pas donné non plus (voire page suivante) d’autant que, comme ces derniers et à la différence du Chinois, il écope d’un malus au poids, plutôt salé le concernant.

À retenir : difficile de ne pas céder à la tentation…

Douter de l’égalité des armes est une chose, comprendre la réalité du marché en est une autre : quand on cherche un véhicule familial dans l’air du temps, plus particulièrement hybride rechargeable, mais que les moyens ne permettent pas de fouler les halls des marques « historiques », dont les produits sont en outre taxés au poids, difficile de tourner le dos à ce BYD Sealion 5 DM-i, peu passionnant mais très bon marché et cochant toutes les cases en matière d’autonomie électrique, de comportement routier, de douceur à l’usage, de qualité perçue et d’aspects pratiques, même s’il y a à redire côté confort, consommation et volume de chargement.

Caradisiac a aimé :

Tarif

Autonomie électrique

Douceur à l’usage

Tenue de route rassurante

Qualité perçue

Consommation ville/route

Caradisiac n’a pas aimé :

Tendance ferme

Consommation autoroutière

Volume de coffre juste

Présentation très classique

Comportement routier peu enthousiasmant