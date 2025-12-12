Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !

Alan Froli

6. La fiche technique du BYD Sealion 5 DM-i

 

Les chiffres clés

Byd Sealion 5 1.5 DM-I 212 PHEV DESIGN
Généralités  
Finition DESIGN
Date de commercialisation 27/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,71 m
Empattement 2,71 m
Volume de coffre mini 463 L
Volume de coffre maxi 1 410 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 749 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 212 ch
Couple cumulé 122 Nm à 4 000 trs/min
Autonomie en électrique combinée 88 km
Capacité batterie 18,30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.1 s
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 48 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
