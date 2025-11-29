Faut-il se méfier de la fiabilité du Volkswagen T-Roc ?

En bref

Lors du premier essai du T-Roc, nous nous étions posé la question à savoir s’il n’allait pas mettre fin au règne de la Golf ? Moins de dix ans plus tard, cela ne fait plus aucun doute, le T-Roc est bel et bien devenu la nouvelle Golf en Europe.



Ce nouvel arrivant dans la gamme du constructeur a su surfer sur la vague des SUV, mais il s’est aussi donné les moyens. Tout d’abord par sa ligne, rassurante comme toute Volkswagen, et en apportant une petite touche d’originalité et de dynamisme. Plutôt généreux en termes de gabarit lors de sa sortie (4,23 m), il offre une habitabilité correcte et surtout un coffre généreux. Si les habitués de la marque critiquent la qualité de certains plastiques, l’assemblage reste sérieux et l’équipement de série plutôt complet.



L’autre force du T-Roc réside dans sa gamme de moteurs, mariant des essence allant jusqu’à 300 ch (!) en version R et plusieurs blocs TDI. Ce n’est pas tout puisque ceux résidant en montagne ou sur des terrains difficiles peuvent opter pour la transmission 4x4. Une version cabriolet a même rejoint le catalogue.



Après cinq ans de carrière, et 650 000 exemplaires écoulés en Europe, le T-Roc s’offre un lifting. Nouveau bouclier, signature lumineuse revue, et même bandeau lumineux à l’avant, le nouveau look est subtil, mais dans l’air du temps. Il en profite également pour revoir à la hausse la qualité perçue avec de nouveaux plastiques à bord.



Il en profite pour repositionner son écran multimédia, atteignant 9,2 pouces en option, et l’instrumentation devient numérique sur toutes les versions. Dans le même temps, les commandes de la climatisation deviennent tactiles, ce qui n’est pas forcément un bon choix pour l’ergonomie.



Après s’être imposé comme un pilier des ventes du constructeur avec plus de deux millions d’exemplaires vendus dans le monde, le T-Roc a laissé sa place à une toute nouvelle génération depuis septembre. Mais sa carrière en occasion est loin d’être terminée.