Faut-il se méfier de la fiabilité du Volkswagen T-Roc ?
Dates clés
- Novembre 2017 : commercialisation
- Mars 2020 : apparition de la version cabriolet
- Mars 2022 : lancement de la version restylée
- Septembre 2025 : le T-Roc de seconde génération apparaît
En bref
Lors du premier essai du T-Roc, nous nous étions posé la question à savoir s’il n’allait pas mettre fin au règne de la Golf ? Moins de dix ans plus tard, cela ne fait plus aucun doute, le T-Roc est bel et bien devenu la nouvelle Golf en Europe.
Ce nouvel arrivant dans la gamme du constructeur a su surfer sur la vague des SUV, mais il s’est aussi donné les moyens. Tout d’abord par sa ligne, rassurante comme toute Volkswagen, et en apportant une petite touche d’originalité et de dynamisme. Plutôt généreux en termes de gabarit lors de sa sortie (4,23 m), il offre une habitabilité correcte et surtout un coffre généreux. Si les habitués de la marque critiquent la qualité de certains plastiques, l’assemblage reste sérieux et l’équipement de série plutôt complet.
L’autre force du T-Roc réside dans sa gamme de moteurs, mariant des essence allant jusqu’à 300 ch (!) en version R et plusieurs blocs TDI. Ce n’est pas tout puisque ceux résidant en montagne ou sur des terrains difficiles peuvent opter pour la transmission 4x4. Une version cabriolet a même rejoint le catalogue.
Après cinq ans de carrière, et 650 000 exemplaires écoulés en Europe, le T-Roc s’offre un lifting. Nouveau bouclier, signature lumineuse revue, et même bandeau lumineux à l’avant, le nouveau look est subtil, mais dans l’air du temps. Il en profite également pour revoir à la hausse la qualité perçue avec de nouveaux plastiques à bord.
Il en profite pour repositionner son écran multimédia, atteignant 9,2 pouces en option, et l’instrumentation devient numérique sur toutes les versions. Dans le même temps, les commandes de la climatisation deviennent tactiles, ce qui n’est pas forcément un bon choix pour l’ergonomie.
Après s’être imposé comme un pilier des ventes du constructeur avec plus de deux millions d’exemplaires vendus dans le monde, le T-Roc a laissé sa place à une toute nouvelle génération depuis septembre. Mais sa carrière en occasion est loin d’être terminée.
Caradisiac a aimé
- Le coffre
- Le comportement routier
- Le confort correct
- Les moteurs volontaires
- Le choix mécanique
Caradisiac n'a pas aimé
- Les tarifs
- La qualité des plastiques
- L’ergonomie perfectible
- L’absence d’hybridation
Nos versions préférées
- 1.5 TSI 150 EVO CARAT
- 1.6 TDI 115 LOUNGE
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- Le coffre : si l’espace dévolu aux passagers arrière est correct, celui prévu pour les bagages est top. Avec un volume de 445 litres, lorsque la Golf se contente de 380 litres, le T-Roc ne craint pas les bagages. Si vous optez pour une version 4x4, le volume tombe à 392 litres, mais ses formes carrées, donc facile à charger, demeurent. Si la banquette est rabattable 2/3-1/3, celle-ci reste fixe.
- Le confort : bien qu’il soit haut sur pattes, le T-Roc est plutôt du genre confortable puisqu’il profite d’une bonne position de conduite et d’un amortissement conciliant. En prime, il peut bénéficier de la suspension pilotée pour davantage de moelleux.
- Le comportement : sans posséder le châssis le plus aiguisé du segment, le T-Roc profite d’un comportement sûr grâce à des réglages neutres. Les sensations au volant n’ont pas de saveurs particulières, mais ce SUV est sain en toutes circonstances.
- Les moteurs volontaires : les blocs TSI et TDI de 150 ch sont ceux qui vont le mieux au T-Roc, permettant d’envisager de prendre la route sans arrière-pensées, et même avec brio. Toutefois, les plus petits moteurs de 110 ou 115 ch, que ce soit en diesel ou essence, ne sont pas à fuir pour autant puisqu’ils offrent assez de ressource.
- Le choix des mécaniques : dans la catégorie, quel SUV peut se targuer d’offrir plusieurs moteurs à essence et diesel, une boîte mécanique ou automatique, ainsi que le choix entre deux et quatre roues motrices ? Et pour les plus sportifs, le T-Roc R pousse le curseur jusqu’à 300 ch !
Ce qui peut faire hésiter
- Les tarifs élevés : comme souvent, les modèles siglés Volkswagen conservent des valeurs résiduelles élevées, et le T-Roc ne fait pas exception. Il faut compter plusieurs milliers d’euros supplémentaires face à un Renault Captur ou un Peugeot 2008 équivalent, une donnée à prendre en compte si vous visez le SUV allemand.
- La qualité des plastiques : lors de sa sortie, le T-Roc fut critiqué pour la qualité des plastiques, notamment pour le haut de la planche de bord et les contre-portes. Pas d’élément moussé ici, il faut se contenter de revêtements durs. Toutefois, Volkswagen a fait des efforts lors du restylage, notamment sur ces deux points.
- L’ergonomie : les constructeurs allemands, et surtout Volkswagen, sont généralement peu critiqués sur ce point. Mais l’avènement de commandes tactiles sur le volant et pour la climatisation sur la version restylée n’est pas un progrès. Les commandes physiques restent ce qui se fait de mieux.
- L’absence d’hybridation : les consommations du T-Roc sont raisonnables, mais Volkswagen aurait pu faire l’effort de proposer de l’hybridation. Il n’en est rien, même pas un système 48V. En revanche, le nouvel opus y a droit.
Budget
Achat / Cote :
Volkswagen possède une belle réputation, de qualité et de fiabilité, ce qui se ressent sur les prix. Résultat, il faut tabler sur un ticket d’entrée de près de 13 000 € pour se l’offrir. À ce tarif, les modèles sont variables, mais peuvent atteindre 200 000 km, il s’agit souvent d’une version TSI 150 ch de 2017 en finition United ou First Edition. Si vous souhaitez un exemplaire moins kilométré, sous la barre des 100 000 km, une mise de départ de 15 000 € est nécessaire. Vous pouvez ainsi prétendre à un T-Roc TSI 115 ch Lounge de 2019 et 90 000 km. Quant à la phase 2 apparue en 2022, une version TSI 150 ch Style avec 40 000 km se négocie aux alentours de 17 500 €.
Consommation :
Si, dans les petites annonces, le diesel n’est clairement pas majoritaire, il a toujours ses fidèles. Il faut dire que l’essence ne peut s’aligner en termes d’appétit. Ainsi, que soit avec le TDI de 115 ou de 150 ch, vous pouvez tabler sur une consommation moyenne de 6,5 l/100 km. Un chiffre correct qui présente l’avantage d’être assez stable, même en conduite dynamique. À l’inverse, les moteurs à essence sont plus sensibles à votre rythme. Comptez entre 6,5 et 7,5 pour le petit TSI de 115 ch et un minimum de 7,5 pour le TSI de 150 ch lorsqu’il est associé à la boîte automatique DSG.
Assurance :
Assurer un Volkswagen T-roc ne demande pas d’effort financier particulier. Selon notre profit de conducteur, il se place à un niveau comparable face à ses concurents français (seulement 3 % d’écart), souvent bien placés. Comme toujours, n’hésitez pas à comparer les offres de plusieurs compagnies afin de payer le moins cher tout en étant bien couvert.
Prix des pièces :
Comme pour son grand frère, le Tiguan, le T-Roc ne fait pas vraiment cadeau de ses éléments mécaniques. Ainsi, il se révèle environ 30 % plus cher que les Renault Captur et Peugeot 2008 à puissance équivalente. Finalement, il est plus proche de ses concurrents allemands comme le Ford Puma.
Entretien :
Comme pour beaucoup de véhicules, l’entretien doit être réalisé tous les 30 000 km, mais un contrôle est à réaliser tous les 15 000 km. À noter que toutes les mécaniques sont équipées d’une courroie de distribution, un élément qu’il convient de remplacer avant les 200 000 km et qu’il ne faut surtout pas négliger. En ce qui concerne l’entretien dans le réseau de la marque, le taux de main-d’œuvre se situe dans la moyenne.
Fiabilité
Description :
Le T-Roc est un véhicule bien né. Apparu après les déboires mécaniques qu’ont connus les Volkswagen du début des années 2010, il ne souffre pas de pépins majeurs ou de pannes lourdes avec à la clé de grosses factures. Sur le plan de la fiabilité, il fait donc partie des bons élèves, sans toutefois être parfait. On note principalement des soucis de transmissions (boîte manuelle et automatique) et des bugs du système multimédia.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Rien à signaler à ce chapitre
Autres pannes ou faiblesses :
- De nombreux propriétaires signalent des à-coups de la transmission (boîte mécanique), surtout sur les 1er et 2e rapports avec les moteurs à essence. Une mise à jour logiciel résoud le problème.
- Toujours côté transmission, cette fois-ci concernant la DSG7, la gestion électronique peut faire des siennes, mais une mise à jour suffit généralement.
- Sur le 1.5 TSI, le voyant de pollution peut s’allumer sur les modèles produits jusqu’au printemps 2018.
Aspect extérieur :
- Rien à signaler à ce chapitre
Finition intérieure :
- La recherche d’économie a poussé Volkswagen a utilisé des matériaux plus fragiles qu’auparavant. Ils sont donc un peu sensibles aux rayures.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- La marque allemande n’est pas la seule dans ce cas, mais cela a toujours le don d’agaçer. Le système multimédia connaît des bugs, comme la coupure d’Apple CarPlay, l’image qui se fige ou encore la voix du GPS qui devient hachée.
Rappel de rectification en concession :
- Juillet 2023 : sur les véhicules produits entre le 3 et le 20 avril 2023, deux boîtiers de roulement de roue arrière gauche peuvent être défectueux.
- Avril 2022 : le couvercle du moteur peut se détacher et entrer en contact avec la zone chaude du turbo, ce qui augmente le risque de brûlure ou d’incendie. Les modèles concernés ont été fabriqués entre le 3 et le 28 février 2022.
- Avril 2021 : l’enrouleur de la ceinture de sécurité avant droite peut être défectueux sur les T-Roc assemblés entre le 23 février et le 10 mars 2021.
- Décembre 2020 : Volkswagen a envoyé 38 000 courriers pour un défaut potentiel de la pédale de frein qui peut se déformer, voire se détacher, sous la contrainte de la répétition des freinages. La cause vient d’une soudure potentiellement dangereuse sur les modèles construits entre le 26 juin et le 31 août 2020.
Meilleures versions
En Essence : 1.5 TSI 150 EVO CARAT
En Diesel : 1.6 TDI 115 LOUNGE
