Essai vidéo - Volkswagen T-Roc (2022) : retouches d’un succès

3. Volkswagen T-Roc (2022) - Équipement : plus complet et technologique

EN BREF SUV urbain Version restylée À partir de 27 990 €

Lancé en 2017, le Volkswagen T-Roc aurait pu être un SUV de plus dans un marché qui, déjà à l’époque, en était bien garni. Pourtant, il a su se faire très rapidement une place dans le cœur des acheteurs si bien qu’aujourd’hui c’est un vrai succès commercial. Il s’en est en effet écoulé un million d’exemplaires dans le monde dont 650 000 rien qu’en Europe et plus de 70 000 en France. Dans l’Hexagone, il est devenu le deuxième modèle de Volkswagen le plus vendu en 2021 derrière la Polo mais surtout devant la Golf qui est reléguée sur la dernière marche du podium. Un vrai crime de lèse-majesté.

Malgré cet engouement, le T-Roc bénéficie aujourd’hui d’un restyling de mi-carrière, mais il ne faut pas s’attendre à une révolution. Hors de question de déstabiliser la clientèle. Les évolutions sont très contenues. Elles se concentrent majoritairement sur quelques points de détails avec par exemple de nouveaux boucliers avant et arrière et une nouvelle signature lumineuse en forme de L et il en est de même pour les feux. Les finitions hautes peuvent recevoir comme sur beaucoup de modèles de la marque un bandeau lumineux traversant la calandre.

À l’intérieur, le plus gros progrès concerne l’amélioration de la qualité des matériaux. Comme c’était le cas sur la Polo, Volkswagen a retenu les critiques formulées à ce sujet et les corrige à l’occasion de ce restyling. Le haut de la planche de bord hérite par conséquent de plastiques moussés et il en est de même des contre-portes. Les autres transformations portent surtout sur la nouvelle implantation de l’écran multimédia qui remonte sur la partie haute de la console centrale afin d’augmenter la lisibilité. Il mesure 8 pouces mais peut atteindre 9,2 pouces en option. Les commandes de climatisation deviennent numériques mais l’ergonomie est encore perfectible et le T-Roc possède désormais un nouveau volant avec des boutons à retour haptique. Enfin, l’instrumentation analogique disparaît au profit d’une numérique de série mesurant 8 pouces ou 10,25 pouces suivant les finitions.

Aucune modification sur les aspects pratiques. Le T-Roc propose toujours un volume de chargement intéressant oscillant entre 445 et 1 290 litres. L’habitabilité arrière est bonne notamment en ce qui concerne l’espace aux genoux et la garde au toit. Un peu moins pour la largeur habitable et il faudra aussi composer avec un tunnel de transmission volumineux, qui pénalise la place centrale.