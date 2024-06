La nouvelle génération du Volkswagen T-Roc arrive en 2025 !

Le SUV Volkswagen T-roc connaît un beau succès en Europe. Né en 2017, ce modèle commence à être âgé et c’est pourquoi Volkswagen prépare son renouvellement. C’est dans les Alpes que les essais de ce nouveau modèle ont été programmés par la marque de Wolfsburg et nos chasseurs de scoop n’ont pas manqué de repérer très vite les prototypes du futur Volkswagen T-Roc.

Accompagné d’un SUV Volkswagen Tayron (le futur remplaçant du Tiguan Allspace) et de véhicules d’assistance, le nouveau Volkswagen T-Roc ne passe pas inaperçu d’autant plus qu’un camouflage important cache la majorité de ses lignes. Néanmoins malgré les adhésifs qui le recouvrent on peut découvrir quelques-uns des secrets de ce SUV compact qui devrait être présenté dans le courant de l’an prochain.

Un gabarit en hausse

Afin de mieux différencier ce modèle des autres SUV d’entrée de gamme, les Volkswagen T-Cross (4,13 m) et Volkswagen Taigo (4,27 m), Volkswagen va faire grandir son modèle pour le rapprocher des 4,40 m de long (actuellement le Volkswagen T-Roc mesure 4,24 m). On voit sur les photos de profil du prototype que l’empattement profite de cet allongement du modèle. Ces quelques centimètres supplémentaires permettront une meilleure habitabilité aux places arrière. Le profil du modèle sera plus dynamique avec un montant « C » un peu plus incliné au niveau de la vitre de hayon et une ligne de toit légèrement fuyante vers l’arrière.

Un intérieur copié sur le Volkswagen Tiguan

Si pour le moment les adhésifs qui recouvrent la partie avant du prototype empêchent de voir à quoi ressemblera vraiment le futur Volkswagen T-Roc, on en sait un peu plus sur l’habitacle du modèle. En effet, certains prototypes ont pu être vus de plus près, et le mobilier intérieur de ce nouveau modèle aura un gros air de ressemblance avec celui du nouveau Volkswagen Tiguan dont les premiers exemplaires sont arrivés en concession au début de l’année.

La version découvrable du T-Roc disparaît



Ce que l’on sait aussi c’est que ce nouveau Volkswagen T-Roc va bénéficier de la plateforme MQB Evo, ce qui va lui permettre de disposer de motorisations électrifiées comme le nouveau bloc essence eTSI à hybridation légère 48 V et l’on pourrait voir apparaître aussi une motorisation hybride rechargeable apparaître dans la gamme ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Si ce modèle va être l’un des derniers nouveaux modèles thermiques du constructeur de Wolfsburg lancé en Europe, on sait également que la variante Volkswagen T-Roc Cabriolet ne sera pas renouvelée, Volkswagen abandonnant les modèles cabriolets.