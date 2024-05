Volkswagen Tiguan 2.0 TDi 150 (2024) : indéboulonnable (Essai)

En bref

3e génération

Moteur diesel

À partir de 48 150 €

S’il pousse en faveur de sa gamme électrique « ID. », le géant allemand Volkswagen reste fidèle au diesel pour certains piliers de sa gamme traditionnelle. Ainsi la troisième génération de Tiguan, fraîchement commercialisée, reconduit le bon vieux 2.0 TDi de 150 ch. Ce dernier sera complété par deux autres versions fonctionnant également au gasoil, de 122 et 190 ch (4x4).

Vendue moins cher que l’hybride rechargeable (la différence est de 5 400 €), cette motorisation présente l’avantage d’être peu taxée. En effet les deux malus (CO2 : 1 504 € + poids : 770 € pour notre version d’essai) de la motorisation diesel sont équivalents aux versions essence électrifiées (eTSi). Comme à chaque fois, l’usage et le nombre de kilomètres parcourus par an détermineront votre choix mais il y a fort à parier que le diesel devrait encore représenter une bonne part des ventes comme ce fut le cas pour la précédente génération (environ 40% des ventes).

Cette mécanique amortie et maîtrisée par Volkswagen depuis des décennies remplit une fois de plus son rôle sans gros défauts. Sa sonorité nous ramène quelques années en arrière mais l’agrément est présent en toutes circonstances. Notamment sur les axes secondaires et les voies rapides où son couple supérieur (360 Nm) à celui de l’essence (1.5 eTSi de 150 ch) délivre des accélérations et des relances bien plus toniques. Le 4 cylindres reprend bas et rassure malgré une boîte DSG à 7 rapports, douce mais peu véloce dans ses changements de rapports.

Une consommation moyenne de 7,0 l/100 km

Sur autoroute, aucune motorisation de la gamme n’est capable de s’aligner sur ses consommations. Nous avons ainsi observé une moyenne de 6,2 l/100 km à 130 km/h. En ville, il est vrai que le 2.0 TDi présente de moins bonnes manières que l’essence et l’hybride rechargeable mais dans l’ensemble l’agrément est au rendez-vous. Au terme de notre essai réalisé sur un parcours mixte (ville/route/autoroute) avec 4 occupants à bord, nous avons relevé une moyenne de 7l/100 km. Un score très correct pour un véhicule de ce gabarit.

Comme son prédécesseur, le nouveau Tiguan délivre un comportement routier neutre et confortable. N’attendez pas de dynamisme ou d’agilité. C’est une machine à rouler (en silence) qui rassure en toutes circonstances mais qui ne vous donnera pas la banane dans les virages. La direction et le train avant sont un poil mollassons, faisant parfois preuve de lourdeur dans les manœuvres en ville. L’amortissement souple peut être piloté (option à 1 200 €) pour se durcir en mode sport et amélioré ainsi la tenue de route. Un investissement pas nécessaire selon nous car le Tiguan s’apprécie à rythme de bon père de famille absorbant les irrégularités de la route sans faire sourciller un instant les occupants. Sur autoroute, l’allemand est comme posé sur des rails, confortable et silencieux. C’est pour nous l’une des références de sa catégorie dans le domaine.

Les aides à la conduite sont peu intrusives et notamment l’alerte de dépassement de vitesse. Cette dernière bipe discrètement deux fois, ce qui n’oblige pas le conducteur à fouiller le gigantesque écran tactile. Le Tiguan s’est malheureusement converti à l'ère du tout digitale. Les commandes de confort (climatisation/ventilation) sont toutes regroupées dans cet écran, obligeant le conducteur à plusieurs manipulations. C’est dommage.

Volkswagen a également modifié l’aménagement du cockpit, faisant migrer la commande de boîte de vitesses au volant, façon ID.3. Une petite habitude à prendre. En lieu et place on retrouve une inédite molette dotée d'un mini-écran permettant de régler le volume audio mais également de changer de mode de conduite ou la lumière d'ambiance. On aime aussi le vaste rangement équipé d’un double chargeur à induction.

A vivre ce nouveau Tiguan répondra aux besoins des familles les plus exigeantes. Il offre des places arrière très accueillantes agrémentées d’une climatisation trizone, de ports USB-C et de dossiers inclinables. Le Tiguan satisfait également côté capacités de chargement. Le volume de coffre atteint 652 litres, soit l'une des meilleures valeurs de la catégorie. Mieux, la banquette coulissante demeure pour offrir plus de 700 litres tout en laissant suffisamment de place aux passagers arrière. La présentation intérieure n’est toujours pas la plus fun du marché mais elle a le mérite d’être de qualité. On passera sur quelques fausses notes et notamment l’imposant placage laqué côté passager qui devrait mal vieillir. Ce dernier intègre des LED.