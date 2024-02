Scoop – Volkswagen Tayron : bien carré !

Est-il blanc sur fond de neige pour passer le plus discrètement possible ? Si c’est le cas, c’est raté, car les chasseurs de scoop ont tout de suite reconnu le remplaçant du Volkswagen Tiguan Allspace. Pour remplacer son modèle à sept places, Volkswagen va utiliser le nom de Tayron, le nom d’un modèle vendu en Chine où il est produit par FAW-Volkswagen. La première génération de ce modèle est vendue en Chine depuis 2018 et Volkswagen pour son Tayron vendu en Europe va se servir de la nouvelle génération de ce modèle qui se nomme désormais Volkswagen Tiguan L Pro.

Le Volkswagen Tayron qui va être lancé en Europe va bénéficier de la plateforme MQB Evo plus moderne qu’utilise déjà le nouveau Volkswagen Tiguan. Plus long d’une vingtaine de centimètres que le Tiguan, le nouveau Volkswagen Tayron pourra accueillir comme le Tiguan Allspace jusqu’à sept personnes dans son habitacle. Chez Volkswagen on confirme que ce nouveau modèle arrivera au printemps 2025 et qu’il recevra une motorisation hybride rechargeable capable de rouler en électrique sur plus de 100 km. Le nouveau Volkswagen Tiguan possédant deux motorisations de ce type (204 et 272 ch), le Tayron pourrait recevoir les deux ou la plus puissante d’entre elles. Il devrait y avoir également une motorisation essence 1.5 eTSI micro-hybride 48 V de 150 ch, mes aussi des blocs essence TSI et des blocs diesels TDI.

Si on en croit les photos du prototype, le Volkswagen Tayron devrait différer sur bien des points avec le nouveau Volkswagen Tiguan. Sur le futur Tayron on découvre un style plus massif avec un beau capot de type carrossier à l’avant (différent aussi de celui du nouveau Tiguan L Pro chinois), une encore plus grande prise d’air dans le bouclier, des entourages d’ailes aplatis. Voilà ce qui différenciera les deux modèles avec en plus, bien entendu, un gabarit plus important et la possibilité de transporter sept personnes. Dans l’habitacle en revanche, hormis les sièges additionnels, le mobilier devrait provenir du nouveau Volkswagen Tiguan. Les familles nombreuses attendent donc ce modèle avec impatience, il devrait être présenté au printemps 2025 pour un lancement dans la foulée.