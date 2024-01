Volkswagen Tayron (2024) : voici le nouveau Tiguan à 7 places

Volkswagen vient de lancer son Tiguan de troisième génération, rival du Peugeot 3008, du tout dernier Ford Kuga restylé ou du Renault Austral. Mais pour l’instant, ceux qui cherchent un SUV Volkswagen à sept places doivent se reporter vers le vieillissant Tiguan Allspace lancé en 2017 et basé sur la précédente mouture.

Plus pour longtemps. En Chine, le ministère de l’industrie vient de révéler les premières images du Tiguan L Pro, version locale d’un véhicule que nous retrouverons bientôt sur le marché européen. Chez nous, il devrait s’appeler « Tayron » et n’aura évidemment rien à voir avec la Taycan de Porsche : il s’agira d’un Tiguan agrandi au maximum pour concurrencer les Renault Espace, Nissan X-Trail et autres Peugeot 5008 dans la catégorie des SUV familiaux à sept places.

4,74 mètres de long

On apprend grâce au gouvernement chinois qu’il mesurera 4,74 mètres de long avec un empattement de 2,79 mètres. Techniquement, il reposera sur un châssis de Tiguan et proposera très probablement les mêmes motorisations essence, hybrides rechargeables et diesel que ce dernier. Sa présentation officielle devrait intervenir dans le courant de l’année 2024.