Ford Kuga restylé (2024) : la calandre Aston Martin, c'est fini

Le Ford Kuga de troisième génération existe depuis l’année 2019. Quoi de plus logique donc de le découvrir aujourd’hui dans sa version restylée, quelques semaines après la présentation du tout nouveau Volkswagen Tiguan de troisième génération et du Peugeot 3008 également arrivé à sa troisième mouture. Pour l’occasion, le SUV familial abandonne totalement la face avant de l’ancien modèle, celle qui répondait aux codes stylistiques évoquant parfois ceux d’Aston Martin depuis le milieu de la précédente décennie. Il utilise des optiques totalement différentes et une calandre ovale à la finition noire, surplombée par un bandeau de LED à la façon des Volkswagen récentes.

A l’intérieur, le Kuga fait de gros efforts de présentation avec un nouvel écran tactile central de 13,2 pouces et un combiné d’instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces. D’après Ford, l’interface numérique Sync 4 offre une puissance de calcul « deux fois supérieure à celle de la précédente Sync 3 ». Outre la connectivité smartphone sans fil (devenue habituelle dans la production automobile actuelle), le Kuga restylé embarque le système Amazon Alexa mais aussi de meilleures aides à la conduite et d’assistance au remorquage.

Trois motorisations, trois niveaux de finition

Le Kuga restylé laisse toujours le choix entre l’hybride, l’hybride à quatre roues motrices et l’hybride rechargeable, mais avec des groupes motopropulseurs améliorés. Affichée à partir de 39 490€, la version hybride simple traction revendique désormais 180 chevaux en puissance cumulée contre 190 précédemment (toujours compatible avec l’E85). La version à transmission intégrale de ce groupe motopropulseur, équipée d’une batterie à la taille plus grosse, revendique 183 chevaux en puissance maximale. Quant à la version hybride rechargeable, elle passe de 225 à 243 chevaux en puissance totale avec des batteries de 14,4 kWh de capacité (autonomie en tout électrique de 66 km). Ford annonce pour cette dernière version un 0 à 100 km/h abattu en 7,3 secondes soit une « amélioration de deux secondes ». A noter que l’hybride rechargeable et l’hybride à transmission intégrale peuvent désormais tracter 2 100 kg.

A partir de 39 490€

Les tarifs surclassent ceux d’un Peugeot 3008 de base ou d’un Renault Austral d’entrée de gamme, même si le Ford possède dès le premier niveau une motorisation plus puissante qu’eux. Cette addition peut dépasser les 50 000€ dans les deux finitions haut de gamme ST Line X et Active X (aux esprits différents) mais attention, Ford est coutumier des remises généreuses (ces derniers mois, il y avait parfois 20% de réduction sur le Kuga).