Les grosses remises du mois - Ford Kuga, un SUV neuf à forte réduction

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Lancé en 2019 dans sa troisième génération, le Ford Kuga fait toujours partie des meilleures ventes des SUV familiaux du segment C en Europe même si on en voit moins que des Volkswagen Tiguan ou des Peugeot 3008. C’est sans doute pour garder ce bon rythme de vente que le constructeur américain propose régulièrement des remises intéressantes chez nous sur le modèle. Il y a quelques jours, il était d’ailleurs possible d’obtenir une remise de 22% sur quelques exemplaires disponibles en stock sous condition de reprise.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste une jolie remise de 7 500€ sur le Kuga à la commande. Sur une version en finition Titanium avec le moteur Flexfuel Hybrid de 190 chevaux proposé à partir de 41 400€, ça le met à 33 900€ avec 18,11% de remise. Pas mal pour un modèle correctement motorisé à l’équipement de série pas indigent !

Sous condition de reprise uniquement

Hélas, cette offre nécessite d’avoir un vieux véhicule à faire reprendre pour en profiter. Si vous venez les mains vides, vous n’y aurez théoriquement pas droit. Mais peut-être qu’il restera possible de négocier quelque chose d’intéressant même sans voiture à faire reprendre…