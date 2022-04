Essai - Ford Kuga hybrid Flexifuel (2022) : hybride et E85 : le duo gagnant

EN BREF SUV compact Version hybride comptible E85 Unique sur le marché À partir de 38 950 €

Les clients désireux d’acheter un SUV et qui étaient intéressés par un Kuga pouvaient se laisser séduire par son look, ses qualités dynamiques ou ses aspects pratiques bien pensés. Aujourd’hui, il dispose d’un argument nouveau et peut être décisif à savoir le fait qu’il peut fonctionner grâce à du bioethanol, le carburant le moins cher en France actuellement. Le Kuga n’est pas une exception chez Ford puisqu’il est le quatrième modèle à l’accepter avec la Fiesta, le Puma et la Focus et c’est sans parler de la gamme dédiée aux professionnels. Le constructeur américain mise pleinement sur ce carburant, un choix qu’il est le seul à faire aujourd’hui sur le marché et qui pourrait s’avérer payant vu le contexte économique. Même s’ils ont tendance à légèrement diminuer, le prix des carburants reste toujours aussi haut perchés. Ainsi, il faut compter aux environs de 1,74 €/l pour du SP95 E10, 1,81 € pour du diesel et seulement 0,76 €/l pour l’E85. Tout simplement imbattable.

Alors oui, l’E85 est un carburant qui possède un rendement inférieur aux autres, ce qui entraîne une surconsommation. Toutefois, celle-ci - que l’on estime aux environs de 20 à 25 % - est compensée par son prix inférieur. Alors que les autres modèles font appel à des moteurs micro-hybridés, le Kuga va plus loin avec un système d’hybridation complet, qui s’était déjà révélé particulièrement probant et frugal lors de notre premier essai.

Ce Kuga hybride partage son moteur avec la version hybride rechargeable. Il s’agit d’un 4 cylindres 2.5 l essence de 152 ch à cycle Atkinson est associé d’un côté avec une batterie de 14,4 kWh, qui lui permet de rouler en 100 % électrique sur une soixantaine de kilomètres tandis que pour l’hybride simple il s’agit d’une batterie de 1,1 kWh, qui se régénère uniquement à la décélération et peut-être utiliser jusqu’à 50 km/h maximum sur quelques centaines de mètres. Il s’agit de la même technologie que celle utilisée depuis des années par Toyota avec le résultat que l’on connaît.

Le démarrage s’effectue en tout électrique. Ensuite, le thermique prend le relais. Son intervention se fait dans la plus grande discrétion et ses régimes de fonctionnement ne sont jamais trop élevés, ce qui garantit un confort phonique très plaisant, si ce n’est lors des fortes sollicitations où le moteur se fait légèrement plus entendre. Le passage à l’E85 n’a aucune répercussion en matière de performances qui sont strictement identiques à celle de la version essence avec un 0 à 100 km abattu par exemple en 9,1 s. Il en est de même de la consommation. Nous avions relevé une consommation de 6 l/100 km sur la version hybride/essence. Avec cette version, nous sommes montés à 7,5 l/100 km. Une différente certes importante, mais largement compensée par le coût du plein. Et si vous circulez très souvent en ville, votre consommation va chuter encore plus drastiquement, car ce sont dans ces conditions que l’hybridation excelle. Ainsi, pour remplir les 54 litres du réservoir de notre Kuga, il vous faudra débourser 41 € alors que la même opération vous coûterait 94 € en SP95 E10 soit plus du double. Alors convaincu ?

Question comportement, le Kuga reste toujours sympa à conduire. Il demeure l’un des plus plaisants de la catégorie avec un bon confort global, malgré une sécheresse des suspensions à faible allure. La direction est précise et informative, mais manque légèrement de consistante. Malgré ses qualités routières, une conduite apaisée est conseillée au risque de voir apparaître quelques mouvements de caisse. Il ne faut pas oublier tout de même que le Kuga pèse tout de même 1 700 kg sur la balance.

Cet agrément à bord du Kuga passe également par une ambiance intérieure certes classique en termes d’organisation mais moderne. On regrettera simplement le manque de fantaisie, car l’ensemble est sombre. L’instrumentation numérique mesure 12 pouces et l’écran multimédia qui surplombe la console centrale est tactile. La planche de bord possède une bonne ergonomie et la qualité des matériaux est bonne.

Constat aussi positif pour les aspects pratiques. L’habitabilité arrière généreuse et il est possible de la moduler grâce à la banquette arrière coulissante sur 15 cm. Le volume de chargement oscille entre 581 et 1 481 litres, ce qui est dans la moyenne de la catégorie.