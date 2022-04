Essai vidéo - Ford Fiesta (2022) : une identité renforcée

EN BREF Citadine Version restylée Version E85 À partir de 19 190 €

La Ford Fiesta dont la première génération a été commercialisée en 1976 est un modèle incontournable sur le marché français. Malgré une présence de plus de 40 ans, la citadine de chez Ford - quelle que soit la génération - n’a jamais su s'imposer dans notre Hexagone, malgré des qualités indéniables. Lancée il a maintenant près de six ans, la Fiesta dernière du nom a hérité de cette sorte de malédiction puisqu’elle est distancée par la plupart de ses rivales et notamment les françaises. Ainsi, en 2021, elle n’occupe que la 7e place dans la catégorie (8 700 ex). Elle est à mille lieues de la Peugeot 208 (88 000 ex), de la Renault Clio (85 000 ex) et de la Dacia Sandero (77 000 ex). Considérée pendant de nombreuses années comme la Ford la plus vendue en France, elle ne l’est même plus puisqu’elle s’est fait dépasser par le Puma, le SUV urbain, qui s’est écoulé à 17 000 exemplaires.

Aujourd’hui, pour essayer de redresser la barre, la Fiesta, comme sa grande sœur la Focus, passe par la case restyling. L’objectif de ce dernier est de lui donner plus de caractère et c’est réussi. Les principales améliorations portent sur la partie avant. La calandre est ainsi agrandie, rehaussée et elle accueille désormais le logo, qui abandonne pour l’occasion le capot. Celui-ci est modifié en étant plus horizontal. Les projecteurs avant effilés sont de série à LED et intègrent une nouvelle signature lumineuse, adoptée également à l’arrière avec des feux désormais plus sombres.

À l’intérieur, la principale évolution porte sur l’introduction d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces, identique à celle du Puma. Attention, toutefois, elle n’est pas de série, mais uniquement en option sur les deux finitions les plus hautes en échange de 400 €. Dommage car certains rivaux le proposent. L’écran multimédia mesure toujours 8 pouces. La présentation est agréable et les matériaux sont satisfaisants.

Ce restyling ne change en rien les aspects pratiques de cette Fiesta qui ne sont pas ses points forts. Ainsi, son coffre possède une contenance de 303 litres. Très loin des références que peuvent être une Seat Ibiza avec 350 litres ou une Skoda Fabia avec ses 380 litres. Il en est de même de l’habitabilité arrière, qui est juste dans la moyenne de la catégorie.