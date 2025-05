La Suzuki Swift 4 (2017-2024) est (un peu) moins fiable que ses devancières

Fiabilité

Description :

Considérées comme increvables, les premières Swift pouvaient en effet, à l'exception notable d'une boîte de vitesses fragile sur la génération 2004, être considérée comme telle. Mais cette génération 2017 n'est, elle, pas irréprochable. Elle a connu plus de soucis que ses devancières. On ne peut pas dire non plus que ce soit une catastrophe, loin de là, puisque globalement les défauts ne sont que très rarement immobilisants, mais beaucoup plus de propriétaires que d'habitude ont dû faire face à des aléas, et ont dû retourner au garage pour autre chose que de l'entretien courant. Voyez ci-dessous les points à vérifier plus particulièrement. A noter tout de même qu'aujourd'hui, la plupart des exemplaires ont été "mis à niveau", et que les témoignages négatifs se font plus rares.