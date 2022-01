Essai - Ford Focus Flexifuel hybride (2022) : l’amie du portefeuille

EN BREF Berline compacte Version bio-éthanol À partir de 29 900 €

Ford est le constructeur qui s’est le plus investi dans la filière bioéthanol et cela ne date pas d’aujourd’hui puisque le premier modèle frappé de l’ovale a fonctionné avec ce carburant était une Focus. C’était en 2001. 4 ans plus tard, c’est une gamme complète qui avait vu le jour mais le contexte économique peu propice avait mis fin à cette tentative. Fin 2019, Ford était revenu à la charge en commercialisant sur la fin de vie de la seconde génération du Kuga, une version E85 qui a eu un énorme succès. Surfant sur cette tendance, Ford a patienter jusqu'à la venue d'une nouvelle génération de moteurs pour introduire plusieurs déclinaisons E85 disponibles aujourd'hui sur les Fiesta, Puma et maintenant la Focus. Arrivera dans quelques mois une très attendue version E85 du Kuga hybride.

Aujourd'hui, c’est au tour de la compacte, la Focus, de passer au superethanol. Avant tout, il faut préciser que nous avons testé cette motorisation sur une Focus non restylée, mais elle sera bien évidemment présente sur les nouvelles Focus qui arriveront dans quelques mois.

Sous le capot de cette Focus, on trouve l’excellent 1.0 Ecoboost de 125 ch qui a été modifié afin de pouvoir accepter de l’E85, mais il accepte aussi du SP95 E10, SP95 ou du SP98 sans aucun problème. Ford a retravaillé le système d’alimentation, les durites et les sièges de soupape directement en usine pour parer au pouvoir hydrophile de l’E85. Ici l’alcool en plus grande quantité se charge d’eau par condensation. L’eau s’accumule dans le réservoir ce qui accélère la corrosion des injecteurs. Cela provoque une perte d’étanchéité et la difficulté à démarrer le véhicule à froid. Le trois cylindres, qui a reçu de très nombreuses récompenses profite d’une hybridation légère (mHEV), ce qui n’était pas le cas des Fiesta et des Puma.

En clair, il est associé à un bloc électrique alimenté en 48V par une batterie lithium ion qui joue le rôle d’un Stop & Start en plus réactif et silencieux, mais ce n’est pas tout car ce dispositif récupère de l'énergie lors des phases de décélération pour la redistribuer lors des phases d’accélération. Grâce à cette technologie, la Focus gagne en tonicité dans les bas-régimes et avec son couple de 170 Nm, elle abat le 0 à 100 km/h en 10,7 s, ce qui est correct pour la catégorie A l’usage, on retrouve le caractère du 3 cylindres, mais également son tempérament avec sa sonorité typique, mais aussi la présence de quelques vibrations lors des phases d’accélération. Lors de notre essai, nous avons relevé une moyenne de 8,6 l/100 km. Alors certes c’est un résultat pas extraordinaire, mais celui-ci s’explique notamment par le rendement énergique de l’E85 moins favorable que celui du SP95 ou 98, mais ce n’est pas grave en soit tant le prix du superethanol est peu couteux.

ENCADRE : le point sur l’E85 Aujourd’hui, en France, en janvier 2022, il y a 2 740 points de vente. Si on regarde le prix moyen des carburants en France, il faut compter 1,70 € pour un litre de SP95 E10 alors que l’E85 lui est de seulement 0,75 €/l. L’E85 est 55% moins cher que le SP95. Une différence tout simplement impressionnante, qui lui procure un bénéfice imbattable. Et cerise sur le gâteau, si vous ne trouvez pas d’E85, votre voiture peut fonctionner avec du SP95 ou 98. Aucune chance de tomber à sec. Vous aurez droit à d’autres avantages comme non négligeables comme la gratuité de la carte grise dans la plupart des départements, l’absence de malus écologique, la vignette Crit’air 1, la compatibilité avec d’autres carburants et la garantie préservée. Car ici, la conversion est réalisée par le constructeur, ce qui n’est pas le cas lorsque vous équipez votre voiture d’un boîtier E85 en seconde main. Les professionnels trouveront aussi leur bonheur avec une exonération de la TVS de 3 ans lorsqu’elle est achetée par une société..

Au niveau comportement, l’introduction du E85 ne change en rien le comportement de cette Focus qui demeure toujours aussi plaisante à conduire. Notre version Active qui se caractérise par une garde au sol plus importante et des transformations apportées aux triangles de suspensions, ressorts, amortisseurs, ESC et direction, se révèle toutefois un peu moins vive et dynamique que les autres Focus. Les mouvements de caisse sont toujours bien contenus et le confort est de bon niveau. La direction est précise et agréable à manier.

La présentation intérieure de la Focus commence un peu à vieillir. Le restyling qui a été déjà présenté arrive donc à point nommé. En attendant la planche de bord reste assez classique dans sa présentation sans pour autant être dépassée comme en atteste la présence d'une instrumentation numérique de 12,3 pouces, d'un écran multimédia 8 pouces plutôt réactif et simple à utiliser. Finalement, ce sont surtout la qualité des matériaux assez basique et de l'ambiance assez triste que l'on regrette le plus.

Bilan satisfaisant concernant les aspects pratiques avec un volume de coffre qui oscille entre 375 et 1 354 litres, soit loin des meilleurs de la catégorie et une habitabilité dans la bonne moyenne du segment que ce soit au niveau de l’espace aux genoux ou de la garde au toit.