Prix nouveau Peugeot 3008 (2024) : le lion plus cher que Renault

On se doutait bien que Peugeot s’adapterait à la stratégie de Renault et Volkswagen, qui viennent de dévoiler des SUV électriques au prix très serré : le nouveau Scénic E-Tech démarre à 39 990€ et l’ID.4 est désormais facturé 45 990€ en premier prix avec ses grosses batteries. Et c’est bien le cas : la marque au lion vient d’officialiser les premiers tarifs de son 3008 de troisième génération en version électrique. Mais il coûte tout de même plus cher que le Renault Scénic E-Tech dans sa version de base, en finition Allure avec le moteur de 210 chevaux alimenté par des batteries de 73 kWh : 44 990€.

La taille de ces batteries, supérieure à celles du Scénic d’entrée de gamme (60 kWh) explique en partie cette différence de prix mais le SUV Peugeot se retrouve ainsi quasiment au niveau du Scénic E-Tech doté de ses gros accumulateurs de 87 kWh (46 990€). En matière de rapport prix-taille de batterie, le E-3008 ne paraît donc pas aussi bien placé que son principal concurrent sur le papier. Dans sa finition haut de gamme GT, il coûte 46 990€ et bénéficie donc aussi du bonus écologique. Il se retrouve exactement en face du Volkswagen ID.4 Pro 286 Life Max 77 kWh.

Peugeot E-3008 Allure Electric 210 : 44 990€

Peugeot E-3008 GT Electric 210 : 46 990€

La version thermique à partir de 38 490€

Vous prévoyez de vous reporter sur la version thermique du nouveau Peugeot 3008 pour payer moins cher ? Dans sa version à énergie fossile, il augmente inévitablement ses prix par rapport à l’ancienne mouture : comptez 38 490€ pour sa version de base en finition Allure avec le bloc essence de 136 chevaux à hybridation légère, avec la boîte à double embrayage à six rapports.

Ces premiers prix donnent aussi une indication importante : la déclinaison à grosses batteries du E-3008 électrique, doté d’accumulateurs de 98 kWh, n’aura très probablement pas droit au bonus et pourrait même coûter plus de 50 000€.