Les 9 meilleurs ludospaces en occasion

Généralement, les ludospaces sont des dérivés d'utilitaires légers. Ils sont donc aussi appelés "utilitaires de loisir", et sont de forme assez cubique. Vu qu'ils sont dérivés d'utilitaires, les ludospaces en héritent les avantages comme les inconvénients. Ils sont pratiques, habitables, le coffre est souvent très logeable et carré. Mais en contrepartie les qualités routières sont en retrait, et l'insonorisation peu soignée. Toutefois, c'est de moins en moins le cas, les toutes dernières générations s'améliorent sur ces points en étant étudiées, dès le départ, pour devenir des versions civiles.

Aujourd'hui, cette catégorie de véhicule est en perte de vitesse, devant les assauts des différents types de SUV. Et les marques, si elles n'abandonnent pas leurs modèles existants, du moins les font durer. Les marques qui n'en proposaient pas ne se lancent pas dans la bataille. Ce n'est qu'en 2018 que les ténors de chez Peugeot et Citroën ont vu pointer une nouvelle génération, tandis que le Renault Kangoo, toujours leader de la catégorie, n'est toujours pas renouvelé.

Si vous êtes tenté par l'achat d'un ludospace, Caradisiac vous conseille :

Le Dacia Dokker

C'est l'un des derniers arrivés dans la catégorie (c'est dire si elle se renouvelle peu), mais il se positionne d'entrée de jeu comme un outsider de choix. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve à des prix parfaitement imbattables ! Fidèle en ce sens à l'esprit de la marque : en offrir autant pour bien moins cher.

Le Dokker est une version raccourcie et légèrement redessinée du monospace Lodgy (mais sans possibilité d'avoir 7 places). Presque plus joli au final. Moins léché en finition (oui, c'est encore possible), il transpire l'esprit utilitaire mais son rapport prix/volume est imbattable. Il emmènera sans problème toute une famille avec armes et bagages, et on pourra encore loger le chien… La présentation est dépouillée, l'équipement juste correct, sans gadgets mais l'essentiel est présent. C'est ce qu'on appelle un outil.

Il dispose désormais des motorisations les plus modernes du groupe Renault, nouvelles normes de pollution et d'émissions obligent. Les 1.5 Blue dCi 95 ou le 1.3 TCe 130 sont tous deux de bons moteurs, sobres, et fiabilisés ou fiables à ce jour. Et la robustesse globale est excellente, raison de plus pour plonger, si le low-cost vous convient par ailleurs.

Le Ford Tourneo Connect

La première génération de Connect n'avait pas un physique facile, ce qui le rendait... difficile à fourguer à une clientèle de particulier dans sa version "Tourneo" (c’est-à-dire civilisée). Pourtant elle ne manquait pas de qualité avec un châssis sympa et un excellent volume de chargement. Avec une fiabilité difficile à prendre en défaut, cela en faisait un excellent choix, pas cher de surcroît.

La deuxième génération, arrivée mi 2013, gomme les principaux défauts de la première. Basée sur une plateforme de Focus, elle devient l'égale d'un monospace compact, y compris en tenue de route et en performance, avec ses moteurs essence EcoBoost 100 ch, et même 150 ch et diesel 1.5 TDCi 75, 95/100 ou 120 ch.

Elle est bien plus jolie et dispose de toute la gamme de motorisations de la Focus ou presque en début de carrière. Ensuite, cela s'est réduit avec les normes plus drastiques (uniquement 100 ch essence et 100 et 120 ch diesel). Bien plus confortable également, le Tourneo Connect 2 n'a pas à rougir d'une comparaison avec le C-Max, d'autant que les prix sont bien plus abordables. Seul le volume de chargement de 520 litres "seulement" est inférieur à celui des concurrents les plus spacieux. Mais il est à étudier de près, c'est certain.

Le Fiat Doblo

Si le Doblo fait partie de notre sélection, c'est qu'il le mérite, contrairement à la première génération, qui elle ne le méritait pas. Rstylée ou non, elle n'était véritablement pas au niveau, à la manière de la première génération de Renault Kangoo. Mais le produit s'est bonifié avec le temps.

La deuxième génération, si elle n'atteint pas la qualité d'un Ford Tourneo Connect ou d'un Skoda Roomster, mérite malgré tout de s'y intéresser, surtout parce que les tarifs sont plancher en occasion, et que la fiabilité s'est améliorée. De même les motorisations plus variées et puissantes ont amélioré l'agrément global. Dernier point fort, un volume de chargement record, avec 790 litres en 5 places et plus de 3 m3 banquette rabattue (3 200 litres exactement) ! Alors même s'il reste encore un peu rustique, il se fait pardonner par ailleurs. Il dispose d'ailleurs d'une qualité de finition de planche de bord qui n'a pas à rougir de la comparaison. Le compartiment arrière est moins léché.

On trouve aujourd'hui des modèles diesels 90 ch 1.6 Multijet, d'à peine plus de 100 000 km, pour 5 000 €.

L'Opel Combo, baptisé Combo Tour en version civile, représente le ludospace chez Opel. Mais il doit sa présence à un partenariat avec Fiat. En effet, comparez avec la photo juste au-dessus, et vous constaterez qu'il s'agit tout simplement d'un Fiat Doblo rebadgé. Il en possède donc tous les avantages, et les inconvénients qui vont avec. Un volume de chargement record, le même que le Fiat, soit de 790 à 3 200 litres, ce qui est bien plus que pour les concurrents, déjà doués. Mais aussi un agrément de conduite satisfaisant, des motorisations suffisamment puissantes pour rouler même chargé, un équipement décent.

Bref, une bonne machine pratique pour les familles avec 3 enfants, qui ne veulent pas laisser une partie des bagages à la maison en partant en congés. Les tarifs en occasion de ce Combo Tour sont également intéressants, avec des modèles de moins de 5 ans, moins de 100 000 km, autour de 9 000 €. Ce qui est moins cher encore en moyenne que pour un Fiat Doblo équivalent. Autant en profiter ! Depuis quelque temps, on voit arriver en seconde main le Combo "Life" (voir ci-dessous), complètement différent, puisqu'issu d'un nouveau partenariat avec PSA.

Les Peugeot Partner Tepee (prédécesseur du Rifter) et Citroën Berlingo 2 étaient déjà d'excellents ludospaces. Ils ont d'ailleurs déjà fait partie de cette sélection, avant d'en disparaître pour laisser la place à meilleurs. Leurs successeurs sont à nouveau sélectionnés, car ils ont été dopés aux prestations de qualité.

S'ils possèdent toujours une version utilitaire, ils ont été étudiés, et c'est flagrant, dès le départ, pour proposer une version civile. Les prestations n'ont plus rien à voir avec celles des anciennes générations. Plateforme moderne, motorisations dernier cri, et équipement technologique à la page font désormais partie du tableau. Si la qualité des matériaux à bord reste basique, avec uniquement des plastiques durs, le dessin et la présentation ont fait un bond en avant. Et le Rifter bénéficie même d'une version analogique du i-Cockpit typique des modèles Peugeot, avec petit volant, instrumentation haute et écran multimédia tactile associé.

Le Berlingo est plus classique de présentation, mais plus jovial. Tous deux bénéficient de la plateforme PSA EMP2 pour afficher des prestations routières extrêmement convaincantes. Confort, insonorisation, performances sont au rendez-vous. Quant aux aspects pratiques, ils sont toujours aussi affûtés, avec des rangements partout, une modularité poussée et 775 litres de coffre dans seulement 4,40 m ! Et pour la première fois, ils existent en version courte et version longue (baptisées Rifter Long pour Peugeot et Berlingo XL pour Citroën) qui gagne 35 cm, la possibilité d'avoir 2 places supplémentaires et un coffre de 1 050 litres. Énorme ! Les tarifs en occasion restent assez élevés, car ils plaisent, mais toujours plus intéressants que pour les concurrents monospaces compacts.

À signaler que l'Opel Combo Life de dernière génération est un jumeau technique, et possède les mêmes qualités, on aurait aussi pu le sélectionner, mais il est bien plus rare.

Le Renault Kangoo 2

Si la première génération de Kangoo prête aujourd'hui à sourire tant elle est rustique et très typée utilitaire, la deuxième génération, deux fois restylée (et toujours pas remplacée depuis 2007 !) est digne d'intérêt. D'une part parce qu'elle a été améliorée petit à petit sur tous les points et se révèle aujourd'hui agréable.

En effet, confort, performances, aspects pratiques, insonorisation sont aujourd'hui d'un niveau tout à fait acceptable, ce qui n'était pas le cas de la première mouture. D'autre part parce qu'elle est abordable par rapport à un Scénic, et rend à peu près les mêmes services, et même de meilleurs dans le domaine du volume de chargement (coffre de 660 litres). La fiabilité est aujourd'hui assurée, même s'il a fallu revoir quelques défauts sur les dCi. Disons que depuis 2010, c'est du tout bon.

Le Skoda Roomster

Il est assez discret sur notre marché mais ne manque pas de qualités. Il faut préciser tout de même que c'est un petit gabarit, mais il offre beaucoup d'espace dans cette taille réduite (4,21 m). Avec 3 vraies places à l'arrière et un coffre de 450 litres, il fait mieux que n'importe quelle compacte, mais il est malgré tout un peu loin des Kangoo ou Rifter et leurs plus de 650 litres (on ne peut pas tout avoir).

Il est également modulable avec un système qui permet de recentrer les deux sièges latéraux à l'arrière, en escamotant celui du milieu, pour donner plus d'aisance aux passagers quand ils ne sont que deux. Les diesels sont sobres et le 1.9 TDI 105 est très fiable. L'image de marque en berne permet aussi de bénéficier de cotes très raisonnables (à partir de 4 000 € pour un kilométrage standard). Bref, un ludospace au gabarit contenu qui en offre pour son argent. Alors si son physique original ne vous rebute pas, foncez.

Le Volkswagen Caddy Life

La toute première génération était sur base de Polo. Trop âgée aujourd'hui, elle n'est pas intéressante, du tout. Mais aujourd'hui, et contrairement au Skoda Roomster, le Caddy Life est un "gros gabarit" parmi les ludospaces puisqu'il s'appuie depuis la deuxième génération sur l'architecture du monospace compact de la marque : le Touran. C'en est la version dépouillée, et résistante aux assauts des enfants !

La présentation et la qualité de finition sont un bon cran en dessous de celle du Touran, mais l'architecture de la voiture et de l'habitacle est très ressemblante. L'équipement propose moins de gadgets également mais l'essentiel y est. En corollaire, les prix sont bien plus abordables. On vous conseille une version TDI 105, fiable et sobre, que ce soit en 1.9 ou en 1.6. Le Caddy est carré, dans la forme comme dans le fond, pas fun c'est certain, mais les acheteurs de ludospace cherchent avant tout la praticité et il en offre.

La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais représente ce qui se fait de mieux en termes de rapport prix/prestations/fiabilité.

Pour résumer, quels sont les meilleurs ludospaces en occasion ?