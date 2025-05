Ça va un peu mieux pour le Renault Scénic électrique

Les ventes de voitures neuves électriques ne font pas un gros bond en avant cette année 2025. Comme prévu, la Renault 5 E-Tech Electric s’impose chez nous comme la meilleure vente du marché et termine une nouvelle fois en tête des voitures dépourvues de moteur électrique sur le mois d’avril 2025 avec 2 267 exemplaires écoulés.

Même si elle reste très loin de la Clio thermique livrée à plus de 30 000 exemplaires sur les quatre premiers mois de l’année en France, elle conserve la tête chez les modèles électriques avec 11 454 unités écoulées sur cette période (2 267 en avril). Distribuée à 1 056 exemplaires sur ce dernier mois en France, la Citroën ë-C3 est battue avec ses 7 247 exemplaires livrés sur les quatre premiers mois de l’année.

Le retour du Scénic

La petite surprise de ce marché des voitures électriques, c’est la meilleure forme du Renault Scénic E-Tech. Avec 1 463 exemplaires écoulés en avril 2025, il prend la seconde place (devant la Citroën) et se situe en troisième position sur le premier quart de l’année 2025 (5 859 unités) devant le Tesla Model Y (toujours pénalisé par l’arrêt des livraisons de ses versions les plus attendues).

Même en Europe, ce Scénic progresse : en mars 2025, il a battu le Volvo EX30 et talonné le Mercedes EQA avec 4 492 exemplaires écoulés. Il y reste quand même très loin du Tesla Model Y (15 164) et du Volkswagen ID.4 (7 675), mais ses volumes de vente ne sont plus anecdotiques (9 793 exemplaires sur le premier trimestre) même si le plus gros des ventes reste en France.

La Mégane est toujours larguée et le Peugeot E-3008 est derrière

C’est beaucoup mieux que pour la Mégane E-Tech Electric qui, malgré sa vocation plus accessible que le Scénic, continue de faire des scores assez bas (637 exemplaires vendus en France en avril 2025, juste devant le BMW iX1). Rival direct du Renault Scénic E-Tech, le Peugeot E-3008 est aussi largement battu par ce dernier : il se vend quasiment deux fois moins (670 unités en avril 2025 et 2 948 sur le premier quart 2025 en France). En Europe, il n’est même pas dans le top 25.

Chiffres : NGC-Data