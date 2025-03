Le Renault Scénic E-Tech Electric possède d’indéniables qualités dans la catégorie des SUV électriques compacts et familiaux, avec son bon niveau de confort, sa grosse autonomie (avec les batteries de 87 kWh) et son habitabilité intéressante.

Mais il ne croule pas sous les commandes, avec des niveaux de vente pas spécialement impressionnants en France et en Europe depuis le début de sa commercialisation l’année dernière (comme pour les versions électriques du Peugeot 3008, d’ailleurs). Voilà pourquoi, comme pour la citadine R5 E-Tech Electric dont la « hype » du lancement semble s’être vite dissipée, la marque au losange consent à appliquer des remises sur les exemplaires en concessions disponibles tout de suite.

Parfois plus de 6 000€

Ces remises varient d’un exemplaire à l’autre et peuvent atteindre des montants conséquents. Il y a quelques jours par exemple, on a repéré un modèle affiché avec près de 7 000€ de réduction (qui n’est plus disponible actuellement sur le site de Renault France). Actuellement, on peut trouver un exemplaire Grande Autonomie affiché à 42 780€ avant bonus au lieu de 48 190€ prix catalogue, soit 3 410€ de remise (avec 1 000€ de remise en plus en cas de reprise).

Du côté de l’entrée de gamme, on trouve 3 471€ de remise sur un Scénic à petites batteries « Autonomie Confort » affiché à 35 719€ au lieu de 41 190€ avant bonus.

La réduction est intéressante, même si certains concurrents font encore mieux : le Volkswagen ID.4, par exemple, démarre actuellement à 40 990€ avant bonus dans sa finition Pro Life Max avec batteries de 77 kWh. Le Toyota BZ4X démarre lui toujours à 34 900€.

Retrouvez toutes les remises du mois dans notre guide des promos Caradisiac.