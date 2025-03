Le marché automobile continue de baisser sur les deux premiers mois de l’année 2025 et les constructeurs n’ont plus vraiment le luxe de pouvoir continuer à garder des prix très hauts après des années d’augmentation ininterrompue. On commence logiquement à voir des marques se résoudre à baisser le prix de leurs autos, par exemple Opel qui consent à enlever quelques milliers d’euros au tarif de ses modèles citadins et compacts. Chez Peugeot aussi, l’addition de la 208 est à la baisse (y compris dans sa version électrique qui perd encore 500€).

La bonne affaire du mois : Seat et Skoda

Après deux mois d’interruption, la marque Seat reprend sa politique de fortes remises sur ses modèles disponibles en stock avec des réductions franchement intéressantes : sa citadine Ibiza démarre à 16 160€ avec 24% de remise, ce qui la place quasiment au niveau de la Citroën C3. La Leon n’est pas en reste avec -19% et l’Ateca a tout de même droit à 17%. Chez Skoda, la remise peut dépasser les 26% sur le SUV électrique Enyaq d’avant le restylage, ce qui le positionne à 33 245€ après bonus avec sa batterie de 62 kWh. Pas mal pour un gros SUV familial ! Citons aussi une nouvelle fois les jolies remises chez Ford (-20% sur le Kuga) et toujours des rabots conséquents chez Nissan (Juke et Qashqai).