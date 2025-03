Dès les premiers jours de livraison de la Renault 5 E-Tech Electric à l’hiver dernier, certains proposaient la citadine électrique à la revente à des prix supérieurs aux tarifs catalogue. En ce temps-là, la voiture bénéficiait largement de l’effet nouveauté avec son design fort et les bons retours de la presse sur les premiers essais.

Depuis, la situation semble avoir évolué. La Renault 5 fait la course en tête sur les deux premiers mois de l’année 2025 dans le classement des voitures électriques les plus vendues, mais le constructeur au losange semble contraint de faire quelques efforts pour écouler son stock : alors que Renault vient de dévoiler les prix de sa version Roland Garros haut de gamme, les R5 E-Tech Electric disponibles tout de suite en concession ont déjà droit à des remises parfois relativement importantes.

Près de 2 000€ de remise directe

Ces remises sont affichées sur le site de Renault France sur les exemplaires disponibles en stock. L’exemplaire le moins cher, en finition Techno avec les grosses batteries et le moteur de 150 chevaux, s’affiche à 32 534€ avant bonus au lieu de 33 890€ (soit une remise de 1 356€). On trouve aussi 1 714€ de remise pour une R5 en finition Techno normalement affichée à 34 290€ et des réductions légèrement supérieures sur des exemplaires plus chers. Certains exemplaires ont aussi droit à une « prime reprise » additionnelle de 1 000€.

Notons qu’il n’y a pour l’instant pas de variantes à petite batterie parmi ces exemplaires disponibles en stock. Si ces dernières ont aussi droit à des remises, leur prix d’achat bonus déduit pourrait passer sous les 25 000€. Ces remises indiquent en tout cas que la R5 E-Tech Electric ne répond pas à une demande si élevée que ça. Précisons tout de même que Renault pratique aussi des remises de ce niveau sur les autres modèles de sa gamme disponibles en stock (à l’inverse de Dacia).