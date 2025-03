Novembre 2024. Après des semaines pendant lesquelles le département technique de Citroën a travaillé d’arrache-pied pour parvenir à livrer les ë-C3 commandées via le leasing électrique dans les temps afin de ne pas perdre des millions d’euros d’aide publique (ce qui a été en partie raté), un fait divers humiliant s’ajoutait aux premiers retours sur les bugs touchant la nouvelle citadine électrique française (mais aussi sa version thermique).

Comme un symbole de ce lancement chaotique, rendu presque impossible pour les équipes de développement de la voiture par les objectifs de limitation des coûts imposés par l’ancienne direction de Stellantis (qui a externalisé une partie de la conception de la voiture mais aussi sa partie logiciel), un exemplaire de la ë-C3 se retrouvait en panne au milieu d’un rond-point de Pertuis, bloquant toute la circulation.

Dans le même temps, les journalistes s’enthousiasmaient en essayant la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric au design si osé et fort. « Game over », écrivait plus récemment l’un des hauts responsables de Renault sur son compte LinkedIn personnel en partageant un article de nos confrères où la R5 d’entrée de gamme l’emportait face à la ë-C3 dans un comparatif. Lancement raté, problèmes de jeunesse, la carrière de cette nouvelle Citroën si intéressante sur le papier était-elle condamnée ?

Eh bien non. Dès le mois de janvier 2025 et après de longues semaines pendant lesquelles les livraisons ont tardé, la Citroën C3 devenait le modèle neuf le plus vendu du marché français (en incluant les ventes de la version électrique) devant la Peugeot 208. Après les deux premiers mois de l’année, elle est seconde au cumul derrière la Renault Clio alors qu’elle restait loin de la première place dans ses précédentes générations. Les chiffres du marché automobile de janvier pour toute l’Europe sont aussi assez positifs pour la citadine de la marque aux chevrons : d’après les données de JATO, la Citroën C3 (toutes versions confondues) figure à la sixième place du classement devant la Toyota Yaris et juste derrière le Dacia Duster. Elle se fait battre par la Dacia Sandero (reine du marché d’Europe en 2024, on le rappelle) et la Peugeot 208. Mais elle parvient à jouer avec les meilleures alors qu’elle n’était que 20ème sur l’ensemble de l’année 2023.

Un rapport prix-prestations qui semble convaincre

Il faut dire que cette Citroën C3 de quatrième génération a pris un virage par rapport aux précédents modèles. Alors qu’elle se présentait jusqu’à présent comme une citadine tout ce qu’il y a de plus classique (avec des éléments techniques similaires à ceux de la Peugeot 207 puis 208), elle affiche désormais une tarification aux limites du low-cost à partir de 15 240€ alors que ses rivales des marques généralistes flirtent plutôt avec la barre des 20 000€ en prix de base. Elle revient aussi à 17 950€ avec un bon niveau d’équipement de série et un moteur de 100 chevaux à boîte manuelle. Sachant qu’on parle d’un véhicule à la fois spacieux et confortable, ce rapport prix-prestations est désormais imbattable sauf quand on va chez Dacia (mais avec certaines qualités en moins).

La Citroën ë-C3 pas loin de la R5 en France

La version électrique de cette Citroën C3 fait aussi la course derrière la Renault 5 E-Tech Electric chez nous. Après avoir été battue par la citadine de la marque au losange en 2024 (9 973 ventes contre 8 252) alors que ses livraisons auraient dû commencer beaucoup plus tôt, elle talonne la R5 sur les deux premiers mois de l’année 2025 en France (4 606 exemplaires contre 5 847) et a même fini devant cette dernière sur le dernier mois de février (3 058 contre 3 034).

Il sera intéressant de suivre l’évolution des ventes en France et en Europe pour voir si cette Citroën C3 peut, en année pleine, s’imposer à la fois parmi les modèles les plus vendus d’Europe et se distinguer chez les électriques. Plus que les petits bugs du lancement, le nouvel obstacle de cette C3 sera peut-être une nouvelle concurrente interne : la Fiat Grande Panda qui reprend les mêmes éléments techniques avec un positionnement similaire, plus forte en gueule et même mieux placée en cœur de gamme thermique.