La nouvelle Fiat Grande Panda Hybrid au prix de la citadine parfaite ?

Depuis quelques jours, on connaît le prix de base de la nouvelle Fiat Grande Panda électrique en France : 24 900€ soit 1 600€ de plus que la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme, mais avec une meilleure dotation de série. L’Italienne essaie aussi d’afficher le meilleur rapport prix-prestation possible dans sa version « Hybrid », équipée du petit moteur essence de 1,2 litre de 100 chevaux à boîte automatique à double embrayage et hybridation légère.

La Grande Panda Hybrid démarre en effet à 18 900€ en France, à comparer aux 14 990€ demandés par la Citroën C3 thermique de 100 chevaux à boîte manuelle sans hybridation. C’est donc plus cher que la Française, sauf que cette dernière s’affiche à partir de 20 450€ avec le même groupe motopropulseur à boîte automatique (en finition Plus).

Un excellent rapport prix-prestations en théorie

Sur le papier, donc, la Grande Panda affiche un très bon rapport prix-prestation puisqu’elle dispose, en finition Pop d’entrée de gamme, du combiné d’instrumentation numérique, de l’écran tactile central de 10 pouces avec connectivité smartphone, de la climatisation manuelle ou encore de deux ports USB-C.

La finition intermédiaire « Icône » démarre elle à 20 900€ avec le même groupe motopropulseur et la finition haut de gamme La Prima à 22 400€. De quoi positionner l’Italienne en-dessous des Renault Clio, Volkswagen Polo, Peugeot 208 et autres star du marché des citadines généralistes. A condition que la mécanique soit fiable et que la voiture évite les bugs expérimentés par la Citroën C3 depuis le lancement, elle s’annonce donc comme une auto très pertinente dans la catégorie. Notre premier essai arrive très vite sur Caradisiac.