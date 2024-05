EN BREF 4ᵉ génération Citadine En thermique et première fois en électrique À partir de 14 990 € en essence 23 300 € en électrique

Apparue en 2016, la troisième génération n’en finit de rencontrer le succès. Malgré une fin de vie proche, elle représente toujours le modèle de Citroën le plus vendu et capitalise pas moins de 30% des ventes des Chevrons. Elle est tout simplement stratégique. Ainsi, depuis ses débuts, l’actuelle C3 s’est écoulée à plus de 1,1 million d’exemplaires. Pas étonnant donc qu’elle constitue l’un des modèles préférés des Français, et ce, depuis de nombreuses années. Elle se classe régulièrement parmi le Top 3 des citadines en France et même le Top 5 des modèles les plus vendus dans l’Hexagone. Pas de doute, Citroën n’a pas le droit de se rater.

dailymotion Citroën C3 (2024) : que vaut la moins chère des citadines françaises ? (Essai vidéo)

Et pour séduire une clientèle aussi nombreuse, voire plus importante, la marque française mise avant tout sur le style. Celui-ci est radicalement différent de l’actuel se caractérise avant tout par l’adoption de la nouvelle identité visuelle de la marque, initié par le concept Olli. Ainsi, la calandre très verticale et pleine quelle que soit la motorisation est frappée en son centre par le nouveau logo Citroën. La signature a aussi été soignée puisqu’elle se compose de trois barres qui singent un crochet, une forme que l’on retrouve également pour les feux à l’arrière.

Enfin, comme sur beaucoup de citadines, la personnalisation joue un rôle de plus en plus important. Ainsi, cette nouvelle C3 sera disponible avec des peintures bicolores (toit noir ou blanc), mais la marque aux chevrons ajoute une petite innovation avec la possibilité de choisir la teinte de barrettes apposées sur la custode ou le bouclier avant. Trois couleurs figurent au catalogue : Blanc banquise, Infrarouge ou Jaune citron.

En matière de dimensions, la nouvelle C3 grandit, mais elle reste très proche de sa devancière avec une longueur de 4 m soit 2 cm de plus que la précédente. Le principal changement dans les mensurations porte sur la hauteur, avec une augmentation de celle de près de 10 cm pour atteindre désormais 1,57 m.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un habitacle transformé

À l’intérieur, c’est une vraie révolution avec la disparition de l’instrumentation, désormais remplacée par un affichage tête haute de série sur la finition haute. Il peut être associé à un système multimédia 10,25 pouces. Les versions d’entrée de gamme n’en disposeront pas, mais posséderont un système proche d’un dock hi-fi permettant de relier votre smartphone à la voiture et de profiter du téléphone, de la radio, de la navigation ou du streaming grâce à une application dédiée. La planche de bord est très horizontale et relativement dépouillée. On remarque la taille réduite du volant, qui est une première sur une Citroën. Les commandes de climatisation restent physiques, une bonne chose. La qualité des matériaux est convaincante avec notamment une partie inférieure du tableau de bord recouvert de tissu. Les rangements sont nombreux, ce qui devient habituel chez Citroën, ce qui devient habituel chez Citroën.

Pour le côté pratique, on retiendra que l’habitabilité progresse avec une augmentation de toutes les cotes arrière. Statu-quo en revanche pour le volume de chargement avec 310 litres, soit 10 de plus que l’actuelle C3.