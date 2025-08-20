Un Nissan X-Trail Nismo, mais pour quoi faire ?

La marque Nissan possède une belle tradition de véhicules sportifs, souvent déclinés dans des versions Nismo encore plus performantes. Personne n’oubliera par exemple la GT-R de la génération R35, qui a récemment tiré sa révérence sur le marché européen à cause de l’évolution des normes. Dans sa variante Nismo, elle développait 600 chevaux et bénéficiait d’améliorations dynamiques.

Mais chez Nissan, toutes les versions Nismo ne se valent pas. Le SUV électrique Ariya, par exemple, n’a rien d’une vraie bête ultra-sportive dans sa déclinaison Nismo. Et parfois, cet habillage Nismo concerne davantage le style que les performances.

Un X-Trail Nismo pour l’allure ?

Il ne faudra ainsi pas s’attendre à un chasseur de BMW M ou de Mercedes-AMG en découvrant le nouveau Nissan X-trail Nismo, dont le constructeur vient de dévoiler une première image au Japon.

Ce X-Trail Nismo ne sera peut-être même pas commercialisé chez nous et a priori, il se contentera d’arborer un design plus agressif et ne changera même pas son groupe motopropulseur. Il continuera ainsi d’embarquer une motorisation hybride E-Power de 204 chevaux (ou de 213 chevaux en version E4orce à quatre roues motrices), avec peut-être juste des réglages châssis légèrement adaptés.

Bref, ne nous attendons pas à un vrai SUV sportif. Il sera officiellement dévoilé dans quelques heures au Japon et sera très probablement présent sur le stand de la marque au prochain salon de Tokyo que la rédaction de Caradisiac couvrira comme il se doit.