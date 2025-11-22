Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche 911 Type 992

Des pièces de Porsche et de Toyota sur une Nissan

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Rouler dans une Porsche 911 très récente modifiée implique un budget costaud. Le propriétaire de cette voiture a trouvé la solution en transformant sa Nissan 350Z. Détail étonnant : des projecteurs de Toyota GT86 sont également de la partie.

Des pièces de Porsche et de Toyota sur une Nissan

Dans le monde du tuning, des créations curieuses surgissent sur la toile. La preuve avec cette auto mélangeant des pièces de Porsche et de Toyota sur une base de coupé Nissan 350Z. Un rendu pour le moins insolite qui ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Les clichés partagés sur Instagram montrent la voiture sous tous les angles. Les photos dévoilent un kit carrosserie très musclé, des projecteurs de Toyota GT86 et un bandeau arrière issu d’une autre sportive : la Porsche 911. Difficile de dire si l’ensemble tient la route tant le mélange emploie des pièces piochées aux quatre coins du monde. L’énorme aileron arrière et les jantes au déport caricatural ajoutent une couche supplémentaire de tuning lourd au véhicule.

Des pièces de Porsche et de Toyota sur une Nissan

La Nissan 350Z, une sportive ludique

Les fans Nissan trouveront un peu dommage de défigurer une 350Z de la sorte. Car oui, avec son architecture de coupé propulsion à moteur V6 atmosphérique avant, la Nippone offre de belles prestations sportives qui à son lancement en 2002 n’ont rien à envier aux références du segment parfois badgées de blasons prestigieux.

Des pièces de Porsche et de Toyota sur une Nissan
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 992

Porsche 911 Type 992

SPONSORISE

Actualité Porsche

Voir toute l'actu Porsche

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité