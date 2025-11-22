Des pièces de Porsche et de Toyota sur une Nissan

Dans le monde du tuning, des créations curieuses surgissent sur la toile. La preuve avec cette auto mélangeant des pièces de Porsche et de Toyota sur une base de coupé Nissan 350Z. Un rendu pour le moins insolite qui ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Les clichés partagés sur Instagram montrent la voiture sous tous les angles. Les photos dévoilent un kit carrosserie très musclé, des projecteurs de Toyota GT86 et un bandeau arrière issu d’une autre sportive : la Porsche 911. Difficile de dire si l’ensemble tient la route tant le mélange emploie des pièces piochées aux quatre coins du monde. L’énorme aileron arrière et les jantes au déport caricatural ajoutent une couche supplémentaire de tuning lourd au véhicule.

La Nissan 350Z, une sportive ludique

Les fans Nissan trouveront un peu dommage de défigurer une 350Z de la sorte. Car oui, avec son architecture de coupé propulsion à moteur V6 atmosphérique avant, la Nippone offre de belles prestations sportives qui à son lancement en 2002 n’ont rien à envier aux références du segment parfois badgées de blasons prestigieux.