Janvier

Alpine A390 (Électrique)

Le temps des livraisons est arrivé pour le premier SUV Alpine électrique. L’Alpine A390 d’une longueur de 4,61 m, est un modèle compact qui flirte avec la catégorie supérieure des modèles familiaux. Familial, il l’est puisqu’il peut accueillir deux adultes et un enfant à l’arrière sans que ceux-ci ne soient trop gênés aux entournures, mais il faudra pour cela tenir compte de la chute du pavillon et se baisser pour entrer dans l’habitacle. Malgré un poids dépassant les deux tonnes, la faute aux batteries, ce modèle fait preuve d’une belle efficacité et d’une belle agilité. Alpine a bien travaillé sur les trains roulants du modèle qui dispose d’une base de Renault Scénic. Assemblé au sein de la manufacture Alpine de Dieppe (berceau de la marque), l’Alpine A390 chagrinera sans doute les alpinistes purs et durs, mais devrait séduire par son style et son comportement routier.

Jeep Compass (Thermique & Électrique)

Pour la troisième génération de son SUV Jeep Compass, le constructeur Jeep se met au diapason du groupe Stellantis et a récupéré la plateforme STLA Medium, celle-là même qui équipe le Peugeot 3008. À l’instar du modèle français, le modèle américain qui est produit à Melfi en Italie, reçoit comme motorisations un bloc essence microhybride de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux versions électriques de 213 et 231 ch (cette dernière arrivera plus tard avec une motorisation inédite de 375 ch et quatre roues motrices).

Février

Kia EV5 (Électrique)

La marque coréenne Kia poursuit l’élargissement de sa gamme SUV avec le Kia EV5. D’une longueur de 4,61 m, ce modèle devient un grand compact ou un petit modèle familial. C’est dans cette dernière catégorie que l’on pourrait classer ce modèle en ce qui concerne son accueil, car en raison d’un empattement de 2,75 m, il permet à des adultes de se sentir très à l’aise à bord. On est moins enthousiasmé par le poids de l’ensemble, 2,3 tonnes, ni par son appétit (20 kWh lors de notre essai), ni par son faible niveau de puissance : 218 ch. Cependant, en ce qui concerne ce dernier point, cette puissance limitée s’avère correcte pour une utilisation quotidienne et puis il y aura plus tard une version plus puissante à deux moteurs et quatre roues motrices.

Mitsubishi Eclipse Cross (Électrique)

La marque japonaise Mitsubishi continue de puiser dans la gamme du constructeur Renault. Dernier modèle en date qu’elle a rebadgé, le Renault Scénic qui en passant sous le pavillon de la marque aux trois diamants devient un beau SUV Mitsubishi Eclipse Cross. Un SUV Eclipse cross qui est bien relooké et qui se négocie 2 000 € moins cher qu’un Scénic avec le même couple batterie et motorisation, de plus ce modèle comme l’ensemble de la production Mitsubishi est garanti 8 ans ou 160 000 km. Il mérite donc le détour.

Mars

Subaru Uncharted (Électrique)

Grâce à l’aide de Toyota, la marque Subaru reprend vie avec des modèles inédits qui utilisent de nombreux éléments de leurs cousins techniques de chez Toyota. Ainsi, le nouveau Subaru Uncharted même s’il arbore une face avant spécifique et des jantes différentes, est un clone technique du Toyota C-HR +. À bord, à l’exception d’un volant à double méplat, on est dans un Toyota C-HR +. Sous le capot on retrouve les mêmes motorisations électriques, à savoir batterie de 57,7 kWh et moteur de 167 ch (445 km d’autonomie), batterie de 77 kWh et moteur de 224 ch (585 km d’autonomie) et batterie de 77 kWh et deux moteurs d’une puissance cumulée de 343 ch pour 470 km d’autonomie.

Toyota C-HR + (Électrique)

Pour tout connaître du Toyota C-HR + dont les premières livraisons sont annoncées en mars, il suffit de se reporter au véhicule précédent, le Subaru Uncharted, puisque les deux modèles partagent les mêmes composants, excepté la calandre, le bouclier avant, les projecteurs, le bandeau lumineux à l’arrière, les différents logos et le volant. Tout le reste est identique : motorisations de 167, 224 et 343 ch, plateforme e-TNGA (elle provient du Toyota bZ4X), équipements. Une légère différence cependant en ce qui concerne l’autonomie du modèle, elle est, aux dires du constructeur Toyota, supérieure avec le C-HR + : 456 km avec le moteur de 167 ch, 609 km avec celui de 224 ch et 546 km avec la motorisation (deux moteurs) de 343 ch et transmission intégrale.

Avril

Jaecoo 5 et 7 (Thermique)

Marque appartenant au groupe chinois Chery (très gros exportateur de voitures chinoises), la marque Jaecoo arrive avec deux SUV hybrides, dont le Jaecoo 5 qui est un petit compact de 4,38 m de long et le Jaecoo 7 qui mesure quant à lui 4,50 m de long. Avec soixante-dix points de vente et d’entretien en France et 7 ans de garantie, la marque chinoise compte rassurer les clients français. Le Jaecoo 5 est équipé d’un moteur hybride (HEV) de 224 ch, tandis que le Jaecoo 7 ajoute une motorisation hybride rechargeable (PHEV) de 279 ch avec 90 km en autonomie électrique. Très bien équipés ces modèles adoptent un style extérieur proche de ce que l’on trouve chez Land Rover en particulier pour la partie arrière, quoi de plus normal, puisque le groupe Chery produit pour le compte du groupe britannique et pour la Chine des véhicules électriques sous la marque Freelander.

Mai

Nissan Ariya (Électrique)

Présenté lors du Japan Mobility Show, le restylage du SUV Nissan Ariya est effectif. Ce modèle qui est né en 2020 et est arrivé chez nous en 2022, reçoit une nouvelle face avant avec calandre et projecteurs retravaillés (d’inspiration Leaf), le modèle adopte de nouvelles jantes, une nouvelle teinte de carrosserie (Vert Plasma), une nouvelle sellerie. Le système d’infodivertissement a été amélioré avec l’aide de Google qui propose quelques applications dédiées, dont Google Maps. Il y a aussi une fonctionnalité V2L pour brancher des appareils domestiques sur l’auto. Les trains roulants ont également été revus, tout comme les réglages de suspension, en revanche l’offre de motorisations ne devrait pas évoluer.

Juin

Genesis GV60 (Électrique)

La marque premium de Hyundai va enfin débarquer en France avec un premier modèle électrique le Genesis GV60. Un modèle qui affiche une longueur de 4,52 m et qui est le cousin du Hyundai Ioniq 5. Chez nous, la marque devrait se contenter de modèles 100 % électriques même si elle commercialise des modèles thermiques sur d’autres marchés. Le Genesis GV60 que l’on va voir chez nous est le modèle qui a été restylé récemment en Corée. Il adopte un large écran de 27 pouces chargé de fournir l’instrumentation pour le conducteur et l’infodivertissement au centre de la planche de bord. Ce modèle aura droit également à une nouvelle batterie de 84 kWh (autonomie de plus de 400 km) et il sera plus tard épaulé par une version haute performance qui se nomme Genesis GV60 Magma. Magma étant la nouvelle division sportive de Hyundai qui se veut équivalente à celle d’AMG pour Mercedes ou de M « Motorsport » pour BMW !

Septembre

Fiat Fastback (Thermique & Électrique)

Si le futur SUV coupé Fiat Fasback (qui pourrait prendre le patronyme Tipo) est présenté au printemps, sa commercialisation débutera vers la fin de l’été. Ce modèle conçu sur la base de la Fiat Grande Panda, reprend sa plateforme Smart Car ainsi que ses motorisations (thermique et électrique) et il devrait avoisiner les 4,40 m de long. Pour le moment les essais de mise au point se poursuivent avec des prototypes très camouflés, certains avec une excroissance posée sur le hayon dans le but d’empêcher de distinguer le profil fastback du modèle.

Novembre

Mercedes GLA et GLA EQ (Thermique & Électrique)

Les SUV Mercedes GLA et GLA EQ adoptent la nouvelle plateforme MMA de la Mercedes CLA et seront donc disposés à recevoir des motorisations thermiques (hybrides) et 100 % électriques. En ce qui concerne le style de ces modèles, il devrait être proche de celui de la Mercedes CLA avec la nouvelle signature lumineuse étoilée et ces SUV vont prendre quelques centimètres de plus en longueur pour s’approcher des 4,50 m. La planche de bord devrait être identique à celle du Mercedes GLB avec en option le système Superscreen et ses trois écrans numériques, pour égayer l’habitacle, ce modèle devrait profiter d’un toit panoramique étoilé comme celui dont peuvent disposer les Mercedes CLA Shooting Brake et le Mercedes GLB.

Décembre

BMW X1 et iX1 (Thermique & Électrique)

En décembre viendra l’heure de la présentation de la nouvelle génération des BMW X1 et BMW iX1 qui devrait plutôt être un restylage profond. Ces deux modèles reprendront le style « Neue Klasse » inauguré par le BMW iX3. Pour son BMW iX1, la marque munichoise aurait pu utiliser la nouvelle plateforme Neue Klasse, mais se contentera sans aucun doute d’améliorer la plateforme UKL. L’habitacle et le tableau de bord (pour les deux modèles) seront calqués sur celui du BMW iX3 avec la technologie Panoramic Vision associée à un grand écran central. Le modèle électrique devrait disposera avec la batterie de plus grande capacité d’une autonomie de 600 km. La commercialisation de ces deux modèles devrait être effective au printemps 2027.