L’Uncharted a-t-il les arguments pour relancer Subaru en France ?

Dans l’Hexagone, la situation de Subaru n’est guère enviable. Alors que la marque s’était, à son arrivée, forgée une réputation solide grâce à ses moteurs Boxer, sa transmission intégrale et, surtout, son Impreza GT (puis tous les dérivés des modèles de rallye qui ont suivi), elle a presque totalement été rayée de la carte à cause des taxes confiscatoires que l’État français applique sur les rejets de CO2. Ainsi, depuis presque deux ans, le réseau hexagonal ne distribue que le seul Solterra.

Dérivé du Toyota bZ4X, ce SUV est 100 % électrique. Un virage à 180° pour ce constructeur même si nos voisins profitent toujours d’une large gamme fonctionnant au sans-plomb. Chez nous, la messe est dite et Subaru n’envisage désormais plus son avenir en France qu’avec des véhicules zéro émission. Une courbe très difficile à négocier au vu des chiffres de ventes du Solterra.

Mais Subaru n’a pas dit son dernier mot et place beaucoup d’espoir dans sa prochaine nouveauté. Baptisée Uncharted (inexploré en français), il s’agit d’un SUV coupé appartenant au segment des compacts.

Programme partagé

Son nom, Uncharted, est plein de promesses. Même si, habituellement, les modèles de ce segment sont uniquement à l’aise sur le bitume, Subaru nous promet un véhicule tout à fait capable d’affronter le hors-piste. Pour cela, la version haut de gamme est dotée de deux moteurs, un sur chaque essieu.

À l’avant, la mécanique délivre 224 ch et 268 Nm, tandis que, à l’arrière, on peut compter sur 118 ch et 169 Nm. Contrairement à ce qui se passe avec un modèle hybride, ici, les deux blocs parviennent quasiment à délivrer leur puissance maximale en même temps. On peut donc compter, sur le Uncharted haut de gamme, sur 338 ch.

La majeure partie des ventes devraient toutefois être le fait des versions à deux roues motrices. Nous parlons ici de deux variantes traction : 166 ch en entrée de gamme et 224 ch pour le cœur de gamme. En matière de batterie, il faut compter sur 57,7 kWh sur la moins puissante et 77 kWh dans les deux autres cas.

Si ces données vous rappellent quelque chose, c’est parfaitement normal. En effet, le Toyota C-HR + affiche, hormis une petite différence de puissance sur la version à 4 roues motrices, exactement les mêmes. Rien de plus logique puisque ces deux véhicules sont de très proches cousins. Ils vont même jusqu’à partager la plupart de leurs éléments de carrosserie.

Si le profil est identique, et rappelle très fortement le C-HR hybride, la proue et la poupe sont spécifiques à chaque modèle. Chez Subaru, on a fait le choix d’une face avant presque totalement obstruée avec de feux de jour en 6 points, qui font référence aux 6 étoiles du logo de la marque, et des projecteurs déportés dans le prolongement des prises d’air. À l’arrière, les modifications sont, paradoxalement, plus nombreuses avec un volet de coffre (qui fait fi du bandeau lumineux pourtant très à la mode), un bouclier et même des ailes spécifiques. Et pour ne pas le confondre avec son cousin, les lettres SUBARU s’étalent en grand sur le hayon.

À bord, les différences entre le Subaru et la Toyota sont encore plus minimes, puisque limitées au logo et à quelques habillages. La planche de bord se révèle moderne et ergonomique. On apprécie, notamment, le combiné d’instrumentations situé dans le champ de vision du conducteur, à l’instar du i-Cockpit de Peugeot. Sur les modèles mis à notre disposition, et qui appartenaient tous aux préséries, les plastiques nous ont toutefois semblé un peu cheap et les assemblages pas irréprochables. Deux points qu’il faudra surveiller sur les versions de série.

Plus coupé que SUV

Outre ses impressions mitigées sur l’habitacle, force est de reconnaître que l’on est bien installé au volant de l’Uncharted. Le siège conducteur est accueillant et offre des réglages suffisamment amples pour que tout un chacun puisse trouver la position de conduite qui lui convienne. La visibilité vers l’avant est bonne, mais, vers l’arrière, c’est une tout autre histoire à cause de la lunette très inclinée et des montants C très épais. Selon les versions, ces caméras 360° permettront toutefois de faciliter les manœuvres.

Si voyager aux places avant sera sans doute des plus agréables (il nous faudra pouvoir parcourir plusieurs centaines de kilomètres avec la version définitive pour s’en assurer), cela ne sera clairement pas le cas sur la banquette. Celle-ci ne nous a pas semblé particulièrement inconfortable mais, malgré un empattement conséquent (2,75 m), l’espace pour les jambes est tout juste suffisant pour de jeunes enfants. En revanche, la garde au toit est des plus correctes.

Autre point sur lequel l’Uncharted démontre qu’il sacrifie ses prestations familiales au profit de l’esthétique, le volume de coffre, à peine supérieur à 400 l, est très au-dessous de la moyenne de la catégorie avec 65 à 180 l (!) de moins que ses plus proches concurrents. Un écart conséquent que ne justifie pas le gabarit plus contenu (4,52 m de long, soit 2 à 13 cm de moins que ses rivaux).

SUV des villes, SUV des champs

Pour l’Uncharted, le principal concurrent sera probablement son clone, le CHR +. Avec des caractéristiques semblables, mais une image de marque plus forte dans notre pays et un réseau beaucoup plus développé, le Toyota devrait se vendre en plus grand nombre. Aussi, pour séduire une clientèle spécifique, les ingénieurs Subaru ont concentré leurs efforts sur des réglages spécifiques qui permettent, selon eux, à leur nouveau bébé de sortir du bitume.

Pour en faire la démonstration, le constructeur nous a donc installé à bord de la version à 4 roues motrices. Même si les véhicules mis à notre disposition étaient des préséries, pas question de nous faire faire une balade sur le siège passager. C’est donc au volant de ce nippon que nous avons affronté une piste tout-terrain exigeante.

Grâce à une flopée d’aides électronique, dont un très intéressant régulateur de vitesse qui permet de régler l’allure de la voiture entre 2 et 12 km/h et, ce, aussi bien en montée qu’en descente, l’Uncharted s’est montré capable de gravir des pentes jusqu’à 30° et de redescendre par le même chemin. L’électronique s’adapte efficacement à la piste, qu’elle soit simplement poussiéreuse, rocailleuse ou carrément sablonneuse. Le tout avec les pneumatiques 20’’ qui équiperont les modèles de série. Naturellement, les choses devraient se compliquer sur un terrain boueux, mais la météo s’étant montré plus que clémente durant cette prise en main, nous n’avons pas eu l’occasion de le constater. Le plus surprenant a toutefois été de constater que ce SUV avalait ses obstacles avec une facilité déconcertante, rendant ce "jeu’’ accessible à tous.

Si la part de propriétaires d’Uncharted qui se livrera à ce type d’exercice sera probablement proche du néant, ce test nous laisse toutefois penser que, une fois équipé des pneumatiques adéquats, ce Subaru sera parfaitement sécurisant sur les routes de montagne recouvertes de neige.

Plus proche de l’usage classique qu’en feront ses utilisateurs, nous avons ensuite pu tester l’Uncharted sur un circuit au bitume quasi parfaitement lisse, mais riche en courbes et en dévers. L’occasion de nous assurer que les accélérations permettront d’assurer des dépassements sécurisants et que le comportement routier se révèle parfaitement sécurisant. Même dans les courbes abordées à haute vitesse, le roulis s’est révélé contenu et la direction suffisamment ferme pour ne pas donner l’impression d’effacer le contact avec la route.

En revanche, nous réservons nos conclusions sur le confort et la consommation, et donc sur la véracité des chiffres d’autonomie annoncés par Subaru (525 km en cycle mixte WLTP pour la variante AWD de 338 ch), jusqu’à ce que nous ayons pu essayer de Subaru sur route ouverte et durant plusieurs heures.

Un talent pour l’exception

Si l’on excepte des volumes intérieurs trop réduits vis-à-vis des principaux modèles concurrents, l’Uncharted avance des arguments séduisants. Les possibilités de circuler hors du bitume ne serviront certes pas au quotidien, mais elles sont l’assurance d’une sécurité maximale en conditions hivernales. Si Subaru ne se montre pas trop gourmand au moment d’établir la grilla tarifaire, et si le Toyota CHR + ne se montre pas tout à fait aussi polyvalent, ce Subaru pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Crédit photos : Cédric Morançais/Subaru