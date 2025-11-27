Qui veut le siège de la DBS de Daniel Craig dans Quantum of Solace ?

Une vente aux enchères très spéciale se déroule actuellement sur le site de la maison Bonhams. L’opération baptisée The Movie Cars Collection comprend des véhicules iconiques vus dans des films, des répliques mais aussi des objets insolites. Dans le lot, voici le siège de l’Aston Martin DBS employée par l’acteur Daniel Craig dans le James Bond Quantum of Solace sorti en 2008.

Sur les images qui accompagnent l’annonce, les traces sur l’assise et son dos témoignent de l’usage musclé de la voiture du célèbre espion britannique. Un socle en bois orné d’une plaque rappelle l’origine de cet équipement que les fans apprécieront collectionner ou exposer. Détail amusant, pour les passionnés de la saga, une évocation de la BMW Série 7 V12 conduite par Pierce Brosnan dans « Demain ne meurt jamais » (1997) se glisse parmi les autres lots de la vente.

Une enchère sans prix de réserve

D’après l’estimation des experts de Bonhams, le siège doit atteindre 2500 euros à 3500 euros. Un jour avant la clôture, son prix se situe sous les 1000 euros. Sachant que le bien est à prendre sans prix de réserve, il y a peut-être une belle opération à réaliser.