Bientôt des plaques d’immatriculations roses en France

Seize ans après la modification du système minéralogique en France, les plaques d’immatriculation vont connaître un nouveau changement.

Certains véhicules vont à partir de 2026 arborer des plaques minéralogiques de couleur rose.

460 000 véhicules concernés

En France, les voitures neuves ou achetées à l’étranger, en attente d’immatriculation définitive peuvent circuler avec des plaques provisoires, commençant par WW.

Cela concerne environ 460 000 véhicules chaque année qui peuvent rouler jusqu’à 4 mois (2 mois renouvelables automatiquement) avec cette immatriculation provisoire.

Certains automobilistes indélicats n’hésitent pas rouler avec des plaques temporaires bien après la date limite. Leur signalétique, similaire aux plaques classiques ne permet pas aux forces de l’ordre de détecter d’un simple coup d’œil leur validité.

Éviter les fraudes

Faute de combinaisons WW suffisantes, les mêmes numéros minéralogiques sont réattribués sur de nouveaux véhicules tous les 14 mois environ. D’où une forte probabilité d’avoir un même numéro minéralogique sur deux véhicules différents. Certains automobilistes reçoivent alors des amendes à tort, à cause d’une réattribution trop rapide des mêmes numéros. « Les automobilistes respectueux de la loi se retrouvent à payer le prix fort pour d’autres qui circulent dans l’illégalité » dénonce Philippe Nozière, président de 40 millions d’automobilistes. D’où l’idée de mieux différencier les plaques provisoires par une couleur rose.

Le rose et la date

La couleur a été choisie pour sa rareté sur les routes européennes. Aucun pays n’utilise actuellement de plaques roses. Impossible donc de la confondre avec une immatriculation étrangère ou définitive. Un choix visuel stratégique sans aucune référence à la couleur du permis de conduire.

La date de validité apparaîtra également directement sur la plaque. De quoi permettre aux forces de l’ordre de vérifier en un coup d’œil si le véhicule est en règle.

Dès le premier trimestre 2026

Seuls les véhicules en attente d’immatriculation définitive sont concernés : voitures neuves, véhicules importés ou en attente de carrossage.

Bonne nouvelle : ce changement de couleur ne coûtera rien aux conducteurs. Il s’inscrit dans une réforme plus large du système d’immatriculation, lancée en 2021.

Le sénateur Hugues Saury (Loiret) a interpellé le 2 octobre le ministère de l’Intérieur sur les dysfonctionnements actuels. L’exécutif n'a pas encore répondu, mais tout semble prêt pour une entrée en vigueur au premier trimestre 2026.