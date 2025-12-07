Land Rover prépare le prochain restylage du Range Rover Sport SV. Il sera prêt fin 2026.

Jaguar et Land Rover se remettent doucement de l’attaque informatique de cet été dont le coût est estimé à 2 milliards d’euros ! Même si le gouvernement britannique est venu au secours des fournisseurs du groupe, les marques anglaises travaillent sur de nouveaux modèles afin de relancer la machine, mais aussi sur des restylages, c’est le cas de Range Rover qui met au point le prochain lifting du Range Rover Sport SV, un lifting prévu pour la fin de 2026.

Sur les prototypes que nos chasseurs de scoop ont surpris on distingue une calandre redessinée, de légères modifications au niveau des boucliers avant et arrière. Un bouclier arrière qui reçoit de plus, un nouveau diffuseur et des sorties d’échappement qui sont désormais centrales et rectangulaires. Pour le moment, le modèle étant très camouflé il est difficile de distinguer d’autres modifications.

Le futur Range Rover Sport SV va conserver son puissant V8

Il est aussi impossible de savoir quelles seront les améliorations apportées sur la motorisation de ce modèle restylé. Actuellement le V8 4.4 du Range Rover Sport SV développe une puissance de 635 ch et également 750 Nm de couple. Il faudra attendre sa présentation pour voir si ces valeurs sont en hausse. Ce qui est sûr, c’est que ce modèle va conserver son système de suspension « 6D Dynamics » qui permet de réduire le roulis et le tangage lors des accélérations, des freinages et lors des passages à haute vitesse en virage. Un système performant et indispensable pour une telle auto qui accuse plus de 2,5 tonnes sur la balance.

Une gamme qui ne devrait pas être transformée profondément

L’actuel SUV Range Rover Sport de troisième génération est un véhicule qui conjugue le luxe et la sportivité, en particulier dans cette version sportive de 635 ch. La gamme se compose également d’autres motorisations comme les blocs MHEV essence (530 ch) et diesels (250 et 350 ch) ainsi que des hybrides rechargeables de 460 et 550 ch qui permettent une autonomie électrique d’un peu plus de 100 km, selon la norme WLTP. Au sommet de la gamme, on trouve le modèle SV à moteur V8 MHEV de 635 ch qui est fortement pénalisé par le malus écologique, mais aussi le malus au poids. Et il y a peu de chance que cela change avec le modèle restylé.