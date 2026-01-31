Rétromobile 2026 : des voitures populaires hors de prix !

une BMW e21 à 29000 € : les vendeurs d’anciennes populaires profiteraient-ils de Rétromobile pour gonfler les tarifs ? C’est à croire, même si certains modèles peuvent revendiquer des kilométrages, états et configurations alléchants.

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que Caradisiac a élu domicile toute la semaine à Rétromobile, précisément dans le hall 4 : celui des voitures à moins de 30 000 €. Un hall où de nombreux amateurs d’anciennes s’imaginent, logiquement, réaliser leur rêve en même temps qu’une affaire. Si tant est que cela soit possible…

Car les tarifs de certaines voitures paraissent bien supérieurs à ce que l’on constate habituellement sur les sites de petites annonces, et pas seulement pour financer leur présence sur le salon, même si certaines peuvent revendiquer des configurations, faibles kilométrages et état exceptionnels. Passage en revue de quelques modèles qui snobent les petits budgets…

À la vue des tarifs, nous consultons les annonces : certaines voitures s’affichent deux à trois fois plus cher que les frangines du net. Une BMW 316i e30 à 13900 € ? Mouais… Même si elle est propre, a peu de kilomètres et chausse des jantes BBS en 15 pouces. L’auto a la cote actuellement, mais peu d’intérêt mécanique avec son moteur de 102 ch…

Pour rester chez BMW, on ne peut s’empêcher de tiquer devant cette 318i e36, pas plus passionnante que la 316i e30 avec son moteur de 115 ch qui peine face à l’embonpoint de cette génération, et ses jantes piquées à un autre modèle… En bel état oui, et avec à peine plus de 100 000 km au compteur, mais au prix d’une bonne M3 3.2 il y a 15 ans : 12 900 €.

Plus loin, une R25 tente de trouver preneur à 24 990 €. Certes, elle marie V6 turbo et luxueuse finition Baccara, mais elle a bien roulé sa bosse. Le vendeur nous assure qu’elle est négociable, mais le prix affiché ne donne pas vraiment envie de le discuter, au risque de vexer…

Envie d’enchaîner les kilomètres en youngtimer ? La CX turbo diesel vous attend, mais prévenez le banquier si vous souhaitez vous porter acquéreur du modèle présent à Rétromobile : à quasi 18 000 €, il n’est pas à la portée de toutes les bourses. Certes, il peut encore rouler beaucoup et reçoit une craquante sellerie cuir rouge, mais ne trouverions-nous pas plus chic à ce prix ? Peut-être, mais pour le commercial en charge de la vente, un Citroëniste en quête de ce modèle ne peut que craquer.

Une populaire Française des années 1960 ? La Peugeot 304 ou la Citroën Dyane 4 présentes invitent à céder à la tentation, surtout la Lionne avec sa combinaison de couleur et ses 22 000 km. Mais à moins d’avoir grandi sur la banquette, de souhaiter absolument retrouver ses souvenirs d’enfance, et d’avoir un portefeuille bien garni, difficile d’imaginer dépenser 20 000 € dans les deux cas.

La liste est longue, sachant qu’on trouve également des flopées de Mini et Fiat 500 à 20 000 € et plus, ainsi que des Coccinelle. On vous laisse commenter, dans la bienveillance toujours. Nous ne jugeons pas, nous constatons, sachant que certains d’entre nous ont acheté ces voitures jusqu’à 10 fois moins cher par le passé. Après tout, tant qu’il y a des acheteurs prêts à débourser ces sommes, pourquoi se priver ? Mais c’est juste dommage pour les petits budgets…