Une majorité de Français juge la voiture électrique adaptée aux déplacements professionnels

Selon la dernière enquête Alphabet France x YouGov, publiée ce 17 mars, 57 % des Français jugent le véhicule électrique adapté à leurs déplacements professionnels quotidiens. Parmi eux 15 % la jugent " tout à fait adaptée " et 42 % " plutôt adaptée. "

Ce chiffre marque une étape symbolique. Une part toujours grandissante de Français valide la maturité technique de la " watture " pour l’usage professionnel.

Une accélération de la perception de maturité

Ce résultat témoigne d’une progression rapide de la confiance des actifs en l’électrique. En 2025, l’étude Alphabet/Ifop révélait que 52 % envisageaient une motorisation à batteries pour leur prochain véhicule. Un an plus tard, l’intention a fait place à une validation de l’usage, avec une progression de 5 points des avis favorables.

Parallèlement, l’usage réel en entreprise progresse mais reste en retrait par rapport à cette perception positive. En 2025, seuls 14 % des actifs conduisaient un véhicule électrifié pour leurs trajets professionnels (contre 11 % en 2024 et 9 % en 2023). Le décalage entre les 57 % de " convaincus " et les 14 % d’utilisateurs suggère un fort potentiel de croissance pour les renouvellements de parcs à venir.

Un clivage générationnel et territorial

L’étude souligne que l’adhésion est portée par un renouvellement démographique. Les 18-24 ans sont désormais 73 % à juger l’électrique adapté au travail, un chiffre en constante augmentation. À l’opposé, les plus de 55 ans restent plus réservés (49 %).

Territorialement, c'est dans les grandes métropoles (> 100 000 habitants) que le taux d’adhésion est le plus fort. 69 % jugent la voiture électrique adaptée aux déplacements pros, dont 19 % " tout à fait adaptée ". Cette adhésion massive est portée par une infrastructure de recharge plus dense. Dans les communes rurales (< 20 000 hab.) ce chiffre tombe à 48 %, reflétant les persistances des freins logistiques en zone peu dense.

L’étude met également en évidence des perceptions relativement proches d’une région à l’autre, Sans surprise, le taux d’adhésion est plus fort en Île-de-France (64 %) que dans le reste de la France où plus de la moitié de Français (de 51 % dans le Nord-Ouest à 59 % dans Sud-Est) voit la voiture électrique comme une solution crédible pour les trajets pros.

Une perception dépendant des contextes d’usage

L’enquête montre également un lien de causalité entre l’utilisation des nouvelles mobilités (tramway, métro, vélo) et l’acceptation de la voiture électrique (jusqu’à 75 % d’adhésion chez les usagers de transports collectifs).

Le rapport rappelle également une donnée structurelle du marché automobile français. Les entreprises réalisent plus de 60 % des immatriculations des véhicules neufs. En intégrant l’électrique dans leurs politiques de mobilité, les entreprises ne se contentent pas de verdir leurs flottes ou encore un modèle économique (TCO avantageux par rapport au thermique), elles jouent un rôle clé de prescription pour accélérer la transition énergétique du parc automobile français.