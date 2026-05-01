Le projet fou d’un passionné qui a imaginé et construit la Citroën ZX du futur !

Le principe du restomod est de moderniser une voiture ancienne. Les amateurs du genre s’orientent généralement vers des icônes. Porsche 904/8, Lancia Delta, Lotus Esprit, voici quelques exemples déjà vus. Qui aurait pu imaginer une telle préparation sur une simple Citroën ZX, l’une des voitures les plus fades des années 90 ?

L’idée nous vient de Black Ma, un passionné chinois d’automobiles qui a de la suite dans les idées. Il a ainsi décidé de transformer une Zx d’une valeur de 400 dollars en un « restomod Cyberpunk ». Sans doute que cette berline, commercialisée en Chine à l’époque sous le nom de Fukang, lui a marqué les esprits.

Il a ainsi voulu rendre la ZX beaucoup plus moderne, tout en s’appuyant sur le passé de la marque. Cela commence par le masque avant illuminé qui reprend le principe des optiques sous verre de la SM. Le profil ensuite, dont les enjoliveurs ressemblent fortement à ceux de la BX (sur certaines phases 2). Ces derniers diffèrent toutefois légèrement afin d’améliorer l’aérodynamisme et le refroidissement du système de freinage.

Un profil en trompe-l’œil

Le préparateur a aussi revu toute la physionomie du profil. Il a créé un décrochement au niveau des portes avant pour y placer les répétiteurs de clignotants et imaginer des messages visibles depuis l’extérieur. La custode a totalement été changée puisque la vitre disparaît au profil d’un morceau de carrosserie afin de rendre l’auto plus solide visuellement, à l’image du Volkswagen Golf. Puisque le souci du détail habite notre « sorcier », il a incorporé trois fines stries, comme sur la BX, une fois de plus.

Il s’est surtout attaché à rééquilibrer l’auto, toujours de profil. Constatant que plusieurs Citroën (CX et C6 notamment) étaient affublées d’un porte-à-faux avant trop long à l’inverse de celui de l’arrière, il a créé des trompe-l’œil pour donner l’illusion de l’inverse. Le bouclier avant est ainsi peint en noir tout comme celui de l’arrière et surtout le contour des roues arrière. Enfin, le pilier B lui aussi en noir agrandit visuellement l’espace vitrée, donc la longueur de l’auto.

Puisque la mode est au bandeau arrière éclairé, Black Ma a naturellement repris cette idée à l’arrière, qui est au passage un clin d’œil à un accessoire proposé à l’époque sur la ZX. Pour compliquer encore la tâche, il a avancé la lunette jusqu’au dos des passagers, à la manière d’une C6 ou de la treizième vitre de la XM. Le but est alors de libérer l’espace du coffre pour pique-niquer, y placer un gros moteur ou encore des pistolets façon escape game… L’imagination de ce bricoleur hors pair semble sans limites, et c'est ce qu'on aime !

Pour mieux comprendre chaque détail de ce projet, nous vous invitons à visionner la vidéo disponible sur YouTube.