Un constructeur néerlandais ressuscite la mythique Porsche 904/8

Singer et la Porsche 911, Prodrive et la Subaru Impreza WRX STI 22B, TWR et la XJ-S, Kimera 037 et la Lancia 037, les exemples de restomod sont nombreux et hérissent le poil de certains puristes. Mais ils permettent aussi de concilier des technologies modernes avec un design indémodable. Un dernier point sur lequel les puristes sont aussi critiques vis-à-vis de certaines sportives modernes…

Le dernier en date nous vient du constructeur néerlandais Aerfal. Sa " cible " n’est autre que la Porsche 904 des années 60, un modèle de course qui fut homologué pour la route. Et pour ne rien gâcher, la firme s’est inspirée de la version de pointe 904/8, la plus puissante et la plus rare, celle qui disposait d’un moteur huit cylindres à plat de 2.0. Au menu : 240 ch et seulement trois exemplaires produits !

Un moteur refroidi par air

Celle qui nous intéresse aujourd’hui profite toujours d’un moteur huit cylindres 4.0 à plat, refroidi par air, mais qui voit sa puissance portée à 400 ch. Par rapport à la production actuelle, la cavalerie pourrait faire sourire, mais le petit constructeur « ne vise pas à courir après les chiffres, mais à créer un moteur qui respire le caractère, une bande-son et des sensations qui relient directement le conducteur à l’héritage de Porsche en course ».

Voilà un discours plein de bon sens qui relègue les chiffres au second plan. C’est aussi plus simple comme cela, car Aerfal ne communique pas de chiffres…

Cette Porsche revisité devrait être plus imposant que le modèle originel, ne serait-ce que pour intégrer un moteur deux fois plus gros. On note aussi les grandes roues chaussées en Michelin Pilot Sport Cup 2, gage d’un grip particulièrement élevé. Cela permet également d’intégrer un système de freinage plus important. On peut toutefois imaginer que le poids de cette belle machine reste contenu, surtout si Aerfal fait appel à de la fibre de verre pour la carrosserie, comme le modèle des années 60.

Bien évidemment, l’éclairage à LED dans les optiques avant et arrière trahit la modernité de l’ensemble, mais il faut bien avouer que cette berlinette reste très fidèle à la 904.

L’intérieur est plus éloigné avec l’emploi de cuir ou de titane, ce qui participe à l’esprit course, d’autant que l’aménagement est très simpliste. Le conducteur, bien calé dans les sièges baquet, pourra se concentrer pleinement sur le compte-tours central et les sensations de conduite.

Cette Aerfal a de quoi en faire rêver plus d’un, alors parlons tarif afin de redescendre sur Terre. Tiens, ils ne sont pas encore connus…