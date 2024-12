La TWR Supercat est l'anti-Jaguar moderne

Jaguar continue de faire l’actualité. Depuis que la marque anglaise a présenté ses nouveaux badges puis son clip publicitaire pour le moins original et le très déroutant concept-car exposé à Miami annonçant son futur modèle de série, les fans hurlent au scandale et les plus pragmatiques se rappellent que le constructeur anglais ne parvient de toute façon plus à séduire la clientèle des marques « premium ».

A côté de la réinvention de Jaguar, cette TWR Supercat jure complètement. D’abord présenté en avril dernier sous la forme d’un show-car, le « restomod » très poussé signé de l’entreprise britannique créée par Tom Walkinshaw et bien connue des amateurs de sport automobile et de voitures d’exception s’expose cette fois dans sa version finale.

La Supercat se base sur le châssis de la Jaguar XJS, cette magnifique GT commercialisée entre 1975 et 1996 saluée pour son style extraordinaire plutôt que ses qualités dynamiques. Considérablement élargie, équipée d’une carrosserie en fibre de carbone et d’une caisse entièrement retravaillée par l’équipe de TWR, la Supercar utilise des suspensions entièrement réglables et des freins carbone-céramique. Elle ne possède plus que deux places mais la finition de son intérieur mérite aussi le détour.

Un V12 compressé de 669 chevaux

Propulsée par le V12 originel de la voiture mais dont la cylindrée est passée de 5,3 à 5,6 litres, la voiture développe 669 chevaux et 730 Nm et le moteur se voit coiffé d’un compresseur volumétrique en plus d’un gros travail mené sur ses pièces mobiles. La Supercat est une pure propulsion à boîte manuelle six vitesses, dont le train arrière dispose d’un blocage de différentiel.

Seulement 88 exemplaires sont prévus au prix de 225 000 livres sterling (soit un peu plus de 271 000€), sans compter la XJS « donneuse » qu’il faudra aussi apporter. Un sacré pied de nez aux futures Jaguar qui seront des modèles familiaux entièrement électriques dont le design s’éloignera volontairement des canons historiques de la marque.