C’est peu dire que le changement d’identité de Jaguar fait parler de lui - en mal - depuis quelques jours. D’Elon Musk à Burger King en passant par des personnalités politiques britanniques ou des influenceurs, tout le monde ou presque moque les nouveaux accents woke de la vénérable marque britannique, en pleine réinvention avant le lancement d’une nouvelle gamme luxueuse dont le premier modèle arrivera en 2026.

Et si Jaguar avait raison?

Il n’en demeure pas moins que la vidéo marquant l’entrée de Jaguar dans une nouvelle ère a été vue près de 165 millions de fois sur le réseau social X, et 2,3 millions sur YouTube, suscitant des centaines de milliers de commentaires, et en ce sens le pari est déjà gagné. « Plus personne ne parlait de Jaguar depuis des années, et maintenant nous avons les regards du monde entier braqués sur nous », se félicite le patron de la marque Rawdon Glover. « Nous avons généré une attention de niveau bien supérieur à ce que nous aurions pu espérer autrement, grâce à une seule vidéo teaser et à des images très subtiles. Nous voulions attirer l'attention. Nous voulions susciter l’intérêt des gens. Nous voulions que les gens voient quelque chose qui se passe chez Jaguar, et dans ce contexte, c’est du travail accompli. »

Le monde entier est maintenant au courant que le Jaguar bouge encore et qu’il a quelque chose à dire. Rendez-vous le 2 décembre à l’Art Week de Miami, où la marque britannique dévoilera un concept-car porteur de ses nouvelles intentions en termes de style et de montée en gamme. Ce véhicule prépare le terrain à la future GT dont Caradisiac a publié les photos du prototype il y a quelques jours. «Nous veillerons à ce que la GT soit prête. Nous ne précipiterons pas le lancement», déclare Glover, pour qui la qualité est une donnée-clé. L’auto aura un tarif deux fois supérieur au prix de vente moyen des Jaguar actuelles (62 000 €), et l’idée est d’aller chercher Aston Martin ou Bentley, ainsi que quelques grosses cylindrées allemandes. « Nous devons obtenir de la qualité dès le premier jour. Lorsque nous atteignons ces niveaux de prix, c’est fondamental. En conséquence, tous les aspects de nos processus, qu’il s’agisse de la fabrication, de l’ingénierie, des tests de mise au point, de l’expérience chez le concessionnaire, doivent s’adapter à cela », résume Glover.

Alors certes, la nouvelle typographie de la marque est un peu fade et on est triste que le félin ait été lâchement abandonné sur une aire d’autoroute. Mais parmi ceux qui critiquent, combien ont acheté de Jaguar ces dernières années ? Pas beaucoup, et de moins en moins: la marque a écoulé 62 000 voitures dans le monde sur l’exercice fiscal 2022-2023, valeur en baisse de 19%, et aucun signe d’amélioration n’était décelable de faut du vieilissement de la gamme. Il y avait donc urgence absolue à tout remettre à plat pour ne pas disparaître, et la démarche actuelle semble plutôt prometteuse. Wait and see, donc.