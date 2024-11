Même Burger King se moque de Jaguar

La chaîne de fast-food Burger King est connue pour ses publicités et communications bien vues. Une fois de plus, elle se fait remarquer par une publication amusante sur le réseau social X. Sa cible n'est pas un concurrent de la restauration rapide : il s'agit du constructeur britannique Jaguar et sa nouvelle identité visuelle.

Pour cette opération, Burger King se contente d'une image avec le nom de sa marque en blanc sur fond rose. L'aspect comique voire insolite vient du fait que la police d'écriture est celle de la firme d'outre-Manche. Un tacle sobre et efficace.

Burger King, un moqueur parmi tant d'autres

La branche française du géant américain n'est pas la seule à se moquer de la communication étrange de Jaguar. De manière plus attendue, Elon Musk s'est lui aussi délecté d'un petit message sous la publication officielle de l'entité anglaise.

Quel avenir pour Jaguar ?

Ce mois-ci, Jaguar fait une annonce choc : l'arrêt de la vente des véhicules neufs. Une manœuvre bien entendu provisoire pour le constructeur qui prendra en 2026 un virage risqué. Alors que toutes les marques renoncent à l'abandon total du thermique, la firme espère devenir 100% électrique d'ici deux ans.