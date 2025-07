La future berline électrique de Jaguar, la Type 00 poursuit ses essais.

On attend la Jaguar Type 00 (ou GT) de pied ferme. Car le concept-car pour le moins original a perturbé les amoureux de la marque anglaise. La voiture de série devrait être dévoilée à la fin de l’année pour une commercialisation vers la mi-2026. On saura alors si les designers de la marque ont réussi leur pari et si cette auto peut être aussi désirable que celles auxquelles elle succède.

Ce qui est sûr c’est qu’elle ne devrait pas ressembler aux désormais anciennes Jaguar, la marque ayant voulu tirer un trait sur son passé et partir d’une feuille blanche pour créer les premières Jaguar de l’ère électrique. La feuille blanche en question c’est la nouvelle architecture électrique Jaguar (JEA) qui servira de base technique aux futurs modèles.

Une puissance de 1 000 ch pour la Jaguar Type 00 !

Les futurs modèles de la marque anglaise seront un coupé et un SUV. Les versions les plus puissantes de tous ces modèles, dont celle que l’on nomme pour le moment Type 00 pourrait disposer d’une motorisation qui irait jusqu’à 1 000 ch ! De quoi aller chatouiller, pour la Type 00, sa rivale Mercedes-AMG GT 4 portes qui sera elle aussi électrique. Cette Mercedes-AMG vient d’être dévoilée sous la forme d’un concept-car Mercedes-AMG GT XX.

Attendre et voir

La Mercedes-AMG GT 4 portes ne sera pas la seule rivale de Jaguar Type 00, car il y aura aussi les Tesla Model S Plaid et Porsche Taycan dont la version Turbo GT qui peut être équipée d'un pack Weissach est la plus puissante. En plus de faire face à des rivales qui sont déjà bien établies sur le marché, la Jaguar Type 00 devra faire apprécier son style qui s’il est proche de celui du concept-car, tout en étant surprenant pourrait être assez clivant. De plus, elle devra prouver que Jaguar est capable de construire des autos électriques performantes. Et lorsque l’on parle de performances pour une auto électrique, c’est bien sûr de puissance qu’il s’agit, mais aussi d’autonomie et de temps de recharge courts pour espérer séduire le plus grand nombre de personnes capables de débourser 150 000 euros, ou peut-être plus, pour s’offrir la dernière Jaguar.