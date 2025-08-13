Jaguar présente une nouvelle voiture thermique mais ce n'est pas ce que vous croyez

Vous rêvez de vous offrir une Jaguar neuve ? Ça n’est tout simplement plus possible. Le constructeur anglais a récemment arrêté la production de tous ses modèles, du SUV électrique i-Pace au gros F-Pace en passant par les berlines XE et XF et la sportive F-Type.

L’enseigne de Coventry est en profonde mutation actuellement, après un revirement stratégique radical entrepris l’année dernière avec des changements de logos, un abandon total de la technologie thermique et la présentation du concept-car Type 00 au design particulièrement déroutant. Cette stratégie fait d’ailleurs débat et a récemment poussé le patron du groupe Jaguar-Land Rover à quitter son poste.

Une « nouvelle » XFL

Dans ce contexte, comment Jaguar peut-il dévoiler un nouveau modèle thermique de berline ? Pour fêter en Chine les 90 ans de la marque, avec une inédite série spéciale de la version rallongée de cette élégante routière disparue du Vieux continent et des Etats-Unis. La XFL commercialisée sur place augmentait déjà son empattement de 140 millimètres au bénéfice des places arrière, dans la plus pure tradition du marché local très friand des places arrière généreuses en espace aux jambes. Cette inédite « 90th Anniversary Collector Edition » ajoute une présentation spécifique à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cette Xf rallongée dispose d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres comme seule motorisation et le prix de base de cette nouvelle série limitée a de quoi surprendre : 269 800 yuan, soit seulement 32 245€. Chez nous, elle coûtait beaucoup plus cher que ça dans sa version à empattement « court ».

Drôle de timing

La présentation de cette Jaguar XFL spéciale étonne un peu compte tenu des projets de la marque et de ses décisions récentes. Augure-t-elle d’un nouveau revirement stratégique alors que les choix pris par sa direction ont fait beaucoup parler depuis l’année dernière ? Pas du tout, d'après le nouveau directeur général du groupe Jaguar-Land Rover en personne. En tout cas, ni nous ni les clients américains ne pourrons la commander.