Serez-vous jaloux du nouveau Renault Duster des Indiens ?

Le Dacia Duster que vous connaissez bien est passé à une toute nouvelle mouture (la troisième de son histoire) l’année dernière. Ce Duster de troisième génération repose sur une architecture CMF-B, dans une forme assez proche de celles de nombreux modèles citadins et compacts du groupe Renault et nettement plus sophistiquée que celle de l’ancien modèle.

Ce Dacia Duster possède un très proche cousin : le Renault Duster. Conçu pour des marchés où la marque Dacia n’est pas implantée comme la Turquie, il conserve exactement le châssis et l’habitacle de notre Duster européen mais avec un badge Renault à la place de celui de la marque roumaine.

Et voici un autre nouveau Renault Duster !

Un Renault Duster peut donc en cacher un autre. Le véhicule dont vous pouvez voir les premiers traits dans les images accompagnant cet article est un autre nouveau Renault Duster. Celui conçu précisément pour le marché indien, où la marque Dacia n’est pas présente non plus.

Mais alors que le Renault Duster de Turquie est quasiment identique techniquement à notre Dacia Duster, ce Renault Duster-là repose sur une architecture spécifique, optimisée pour ce marché aux normes très différentes.

Un design différent aussi

Comme on peut le remarquer dans l’image ci-dessus, il affichera un design très différent à l’arrière de celui du Dacia Duster européen et de son cousin rebadgé. D’ailleurs, la signature lumineuse de l’avant (cachée sous un drap) laisse aussi augurer d’un style inédit. Et maintenant, rendez-vous le 26 janvier prochain pour découvrir le nouveau Renault Duster indien sous toutes ses formes. Il sera construit à Chennai. En Inde, le Dacia Duster de première génération a été commercialisé jusqu’en 2022 sous le nom Renault. C’est donc le grand retour de ce nom qui se profile sur ce marché.