Apparu en 2010, renouvelé en 2017, le Duster s’est très vite imposé comme un modèle essentiel pour Dacia et incontournable sur le marché. Depuis sa création, il s’en est vendu plus de 2,2 millions dans le monde dont 516 000 ex rien que pour la France et il est devenu le SUV préféré des particuliers depuis 2018.

dailymotion Présentation vidéo - Dacia Duster (2024) : impossible de ne pas craquer

Une success story qui s’illustre aussi par des chiffres de production impressionnants : il sort un Duster toutes les minutes des chaînes de production de l’usine roumaine. Renouveler un tel modèle est donc particulièrement risqué mais une nouvelle fois, Dacia a trouvé la bonne recette.

Un sacré look !

Tout d’abord sur le plan esthétique. Comme le reste de la gamme, il avait adopté la nouvelle signature de la marque. Aujourd’hui, le style a été entièrement repensé. Et il ne faut pas chercher trop longtemps pour savoir où les équipes du design ont puisé leur inspiration puisqu’ils ont repris dans les grandes lignes le dessin du concept Bigster dévoilé en 2021. On ne leur en tiendra pas rigueur tant celui-ci avait reçu un accueil très positif.

Au final, grâce à cela, le nouveau Duster gagne en personnalité tout en augmentant son côté robuste. Cela se traduit par des lignes de caisse plus marquées avec notamment un capot travaillé très horizontal et une nouvelle signature lumineuse en forme de Y que l’on retrouve au niveau des projecteurs et des feux. Certains points sont communs avec la précédente génération à l’image des skis avant et arrière teintés dans la masse.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Toutefois, Dacia innove en proposant un nouveau matériau recyclable, son nom le Starkle. Inauguré sur le concept Manifesto, il est utilisé sur toutes les protections de carrosserie (bas de caisse, pourtours de roues mais aussi sur une grande partie des portes avant. Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait penser les dimensions de ce nouveau Duster reste stable avec une longueur de 4,34 m, mais les proportions évoluent tout de même avec une ceinture de caisse plus haute et un capot désormais aligné à la ligne de caisse.

Ce nouveau Duster s’affirme comme une vraie réussite esthétique, qui porte un sérieux coup de vieux à l’actuel. Nul doute que l’opération séduction devrait toujours fonctionner auprès de la clientèle.

Un habitacle plus moderne

Logiquement la présentation intérieure a été entièrement revue. La notion de robustesse est ici aussi mise en avant avec une planche de bord massive frappée de l’appellation « Duster ». Elle hérite d’une instrumentation numérique 7 pouces (à partir du 2e niveau) et d’un nouveau système multimédia doté d’un écran de 10,1 pouces (2e niveau également) avec suivant les finitions, deux dispositifs : « Media Display » (système audio a 4 haut-parleurs avec une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto) et « Media Nav Live » (navigation connectée avec système audio Arkamys). L’entrée de gamme disposera d’un dispositif plus basique fonctionnant par l’intermédiaire d’une application sur votre téléphone. Les plus observateurs ont remarqué la reprise du « Y » sur les aérateurs. Enfin, sans trop de surprise les plastiques sont durs mais cela ne pose pas de souci en raison d’un bon assemblage.

Pas de changement majeur en termes d’habitabilité aux places arrière. En revanche, la capacité du coffre progresse et atteint désormais 472 litres (+6%). Cela s’accompagne d’une plus grande facilité d’usage avec un seuil de chargement plus bas et une ouverture de coffre plus grande. Bon point aussi concernant les rangements intérieurs très nombreux que ce soit au niveau des contre-portes ou de la console centrale.

Pack Sleep, You Clip : des petites astuces qui vous facilitent la vie

Il y a quelques années, Skoda avait comme slogan « Simply Clever » (simplement intelligent), qui s'illustrait parfaitement par plein de petites astuces que le constructeur tchèque avait imaginé pour séduire sa clientèle (parapluie dans la porte, grattoir dans la trappe à carburant, etc..). Aujourd’hui, c’est au tour de Dacia de se montrer malin. Ainsi, après le Jogger, le nouveau Duster va être équipé en option du pack Sleep , qui permet de transformer son véhicule en van. Il est aussi pourvu de barres de toit modulables déjà vues sur la Sandero, mais aussi d’un inédit système dénommé Youclip. Il s’agit d’un dispositif qui permet de fixer plusieurs accessoires dédiés à certains endroits de l’habitacle. De base, il en reçoit 4 ou 6 points sur les finitions supérieures (un sur la planche de bord, sur le côté de la console centrale, un à l'arrière de celle-ci, deux dans le coffre sur les côtés gauche et droit et un à l’intérieur de la porte de coffre). On peut ensuite rajouter deux autres points grâce au support appuie-tête. Ces différents supports peuvent accueillir une pochette de rangement, un support smartphone intégrant un chargeur à induction, ou un dispositif « 3 en 1 » (de série sur la finition Extrême) qui combine un porte-gobelet, un crochet pour sac et une lampe nomade.

Une gamme qui évolue

Même si les prix ne sont pas encore arrêtés, on connait déjà les principales caractéristiques de la gamme. Partant du principe que 70% des clients Duster optent pour des niveaux de finition élevés, quatre finitions seront au catalogue dont deux haut de gamme (Journey et Extrême) à la philosophie différente.

Dans le détail, l’entrée de gamme « Essential » proposera notamment le Media Control, les barres de toit fixes, la climatisation manuelle, 6 airbags et les radars de stationnement arrière…

Le niveau « Expression » recevra pour sa part les jantes en alliage 17 pouces, l’instrumentation numérique 7 pouces, l’écran central tactile de 10,1 pouces avec le multimedia Media Display et la caméra de recul…

La finition « Extreme » héritera des barres de toit modulaires, de la sellerie lavable en TEP microcloud, des tapis de sol et de coffre en caoutchouc, de la climatisation automatique, du système YouClip « 3 en 1 », et des éléments décoratifs intérieurs et extérieurs en Brun Cuivre,…

Enfin, le Duster Journey reprendra la dotation du niveau Expression avec en plus les jantes en alliage de 18 pouces, la climatisation automatique, le frein de parking électrique, le chargeur sans fil pour smartphone, le système multimedia Media Nav Live avec navigation connectée et le système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs.

Fini le Diesel

Conçu à partir de la plateforme CMF-B, qui sert au reste aussi de la gamme (Sandero et Jogger), le nouveau Duster fait une croix sur le diesel, qui ne représente aujourd’hui qu’environ 15% des ventes. Au catalogue, il sera toujours animé par l’Eco-G 100 ch (essence/GPL) et par une inédite version hybrid 140 ch, déjà vue sur le Jogger et une version 130 micro-hybridée 48 v présente sur le Renault Austral. C’est justement avec cette dernière que l’on pourra bénéficier de la transmission intégrale, si chère aux propriétaires de Duster. Ceux qui s’aventureront hors du bitume seront ravis de profiter d’excellents angles d’attaque et de fuite (jusqu’à 31° à l’avant et 36° à l’arrière) et d’une garde au sol de 217 mm. Tout cela est complété par cinq modes de conduite (Auto, neige, sable, off-road et eco).

Le Duster fera sa première sortie officielle à l’occasion du prochain salon de Genève qui se tiendra fin février 2024. Les essais auront lieu en avril pour une commercialisation qui devrait intervenir au mois de juin. Les tarifs ne sont pas connus, on sait déjà que le prix de base devrait se situer en dessous des 20 000 €. Aucune version ne devrait dépasser les 30 000 €. Même si bien évidemment rien n'est gagné d’avance, ce nouveau Duster semble cocher toutes les cases pour devenir un best-seller. Au fur et à mesure des années, il est passé d’un SUV low-cost au SUV incontournable avec un rapport prix/prestations toujours imbattable.