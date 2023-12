Le nouveau Renault Duster est encore plus beau que le Dacia

Il y a quelques jours, Dacia a levé le voile sur le tout nouveau Duster de troisième génération. Appelé à prendre la suite du modèle actuel à partir du début de l’année prochaine, il affiche un style plus efficace que jamais avec une silhouette à la fois solide d’apparence et très moderne. Au vu du succès de son prédécesseur et de l’accueil reçu par le nouveau depuis sa présentation, l’avenir semble radieux pour lui.

Aurait-il pu arborer le badge Renault en raison de sa montée en gamme sur le plan du design et de la technologie ? En-dehors du marché européen, il s’appellera de toute façon « Renault Duster » et non pas « Dacia Duster » comme c’était déjà le cas pour l’ancien modèle sur certains marchés du monde. Notamment celui de la Turquie où il sera fabriqué sur place, à Bursa. C’est d’ailleurs dans le cadre d’une présentation en Turquie que le design de ce nouveau Renault Duster a été officiellement dévoilé. Il n’y a quasiment que les badges qui changent mais attention, il joue presque les précieux avec sa calandre aux lettres « Renault » éclairées en LED.

Des moteurs plus rustiques

Ce Renault Duster différera aussi de notre Dacia Duster européen par ses moteurs, adaptés aux normes locales. Il se retrouvera bientôt aussi dans d’autres marchés stratégiques de la planète, notamment en Amérique du Sud où il pourrait bien rencontrer un franc succès. En regardant les images, en tout cas, on se dit qu’il se glisserait sans aucune honte dans la gamme européenne de Renault avec un style aussi fort. Certes, on est loin des nouveaux codes de la marque au losange…