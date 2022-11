La Rolls des Dacia Duster coûte 26 400€

Le Dacia Duster coûte actuellement 16 990€ dans sa finition d’entrée de gamme Essential avec la motorisation Eco-G 100 essence / GPL. Mais dans ses finitions plus haut de gamme avec des motorisations plus puissantes, son prix peut s’approcher des 25 000€. A l’occasion du dernier mondial de l’automobile de Paris, la marque roumaine a même dévoilé une série spéciale « Mat Edition » au positionnement encore plus « élitiste ». Elle se place au-dessus de la finition Journey+ et embarque uniquement le moteur essence de 150 chevaux accouplé à la boîte automatique EDC. Et elle s’offre carrément une peinture mate exclusive qui ne jurerait pas dans la gamme de Mercedes-AMG ou de Lamborghini !

Alors, combien pour ce Duster Mat Edition limité à 400 exemplaires ? 26 400€ tout de même. Oui, on n’avait jamais vu une addition aussi élevée pour le SUV familial compact de la division low-cost de Renault. On n’avait d’ailleurs jamais vu une Dacia aussi chère par le passé !

Sur internet

Rappelons que le Dacia Duster Mat Edition est uniquement commandable sur un site Internet dédié, avec un évènement en ligne qui sera spécialement organisé pour attribuer tous les exemplaires. Et que le Duster actuel de la seconde génération sera remplacé par un tout nouveau modèle d’ici l’année prochaine au plus tard. C’est en quelque sorte le baroud d’honneur de la mouture actuelle.