En direct du Mondial de l'Auto : le Dacia Duster Mat Edition en approche !

À peine arrivé devant cette série spéciale Mat Edition, l’un des responsables de la communication nous prévient : « Contrairement aux autres Duster, celui-ci n’a pas vraiment pour objectif de jouer les aventuriers hors des sentiers battus. C’est presque un collector, un baroud d’honneur avant la sortie du nouveau modèle, en 2023. Et le vernis mat n’aime pas trop les coups de griffe, le lavage aux rouleaux, les lustrages… Mieux vaut donc le préserver. » Nous voilà prévenus…

De toute façon, sa définition ne laisse pas trop planer le doute quant à sa vocation. Uniquement livrable avec le moteur 1.3 turbo essence TCe de 150 ch et la boîte automatique EDC à 7 rapports, le Duster Mat Edition est avant tout un véhicule pensé pour le quotidien d’une famille et les voyages aux longs cours…

Basé sur une version haut de gamme Journey, le Duster Mat Edition offre des jantes alliage noir brillant avec l’antenne « requin » et les rétros assortis. Notez que ces derniers sont désormais rabattables automatiquement depuis la refonte de la gamme et le montage des nouveaux logos de la marque : une première chez Dacia ! Il ajoute également une sellerie spécifique avec surpiqûres oranges et des tapis de sol.

On apprécie également la présence d’un accoudoir central à l’avant. Ce modèle est d’autant plus « collector » qu’il ne sera produit qu’à quelques centaines d’exemplaires et vendu uniquement en France, en Allemagne et en Roumanie. Aucun tarif n’est annoncé pour l’instant, mais sachant qu’une version 1.3 TCe 150 Journey s’échange actuellement contre 23 900 €, on peut imaginer un prix avoisinant les 25 000 €.

Attention toutefois : il faudra être réactif à l’ouverture des commandes et surtout « connecté » car ces dernières se feront uniquement sur internet (pas la peine de vous rendre en concession !) via un évènement « digital » auquel il est d’ores et déjà possible de s’inscrire.

