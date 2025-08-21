Tesla semble admettre que les clignotants sur le volant étaient une mauvaise idée

Quel est le point commun entre Ferrari, Lamborghini et Tesla ? Ces trois marques ont opté pour un système de clignotants intégrés directement sur le volant au lieu de se situer sur un comodo classique. Et que ce soit sur une Revuelto à 500 000€ ou une Model 3 à moins de 40 000€, cette ergonomie n’est clairement pas la plus pratique : une fois le volant tourné (par exemple dans un rond-point), impossible de trouver facilement le bouton du clignotant pour l’actionner.

Chez Tesla, ces clignotants intégrés sur le volant se retrouvent de série sur les Model S, X et 3 (en plus du gros Cybertruck aux Etats-Unis). Le Model Y, lui, y a échappé dans sa version restylée contrairement à sa berline de sœur.

En Chine, la Model 3 repasse à un comodo classique

En Chine, Tesla vient justement d’abandonner ce système de clignotants au volant sur toutes les versions de sa Model 3 commercialisée sur place. La berline revient à un système à comodo plus classique.

Là-bas, Tesla va même proposer l’option d’une conversion pour ceux qui disposeraient déjà d’une Model 3 et souhaiteraient revenir à des clignotants classiques. Le kit coûtera 2 499 yuan soit environ 299€.

Et chez nous ?

Sachant que notre Tesla Model 3 vendue en Europe est également fabriquée en Chine et que ces clignotants intégrés au volant ont beaucoup fait parler chez nous aussi, le constructeur va peut-être repasser à ce système plus classique. Pour l’instant, on n’a aucune information officielle à ce sujet.