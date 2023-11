Essai vidéo - Tesla Model 3 (2024) : la référence toujours et encore 

2. Tesla Model 3 (2024) - Sur route : plus de confort et d’autonomie

EN BREF Version restylée Berline familiale Nouveau design, équipement, autonomie À partir de 42 990 €

Apparue en 2017 et lancée en Europe en 2019, la Tesla Model 3 s’est immédiatement imposée comme un acteur incontournable du marché électrique. Ainsi, depuis son lancement, il s’en est vendu 2 millions d’exemplaires dans le monde entier. La France n’échappe pas à cet engouement avec près de 67 000 modèles écoulés, avec notamment une accélération des ventes depuis 2021, année où elle s’était affirmée comme l’électrique la plus vendue dans l’Hexagone. Aujourd’hui, même si le Model Y lui a « volé » le leadership, elle demeure une valeur sûre et surtout la berline électrique préférée des automobilistes.

Un nouveau look

Toutefois, 2024 est l’année du changement pour la Model 3, qui se modifie de fond en comble. Cette transformation passe tout d’abord par un nouveau design. Si l’allure générale reste la même, de nombreux détails évoluent et on les remarque immédiatement. Il y a surtout de nouveaux projecteurs plus fins, plus racés que les précédents, qui n’étaient honnêtement pas les plus réussis. Le bouclier avant est aussi redessiné. Tout cela donne indéniablement une nouvelle personnalité à cette berline et améliore par là même l’aérodynamisme et donc l’efficience qui était l’un des atouts de cette Model 3. Cette dernière bénéficie ainsi de la traînée aérodynamique la plus basse de toutes les Tesla avec 0,219.

Les évolutions portent également sur la partie arrière avec l’adoption de nouveaux feux avec une signature en forme de C, un bouclier arrière repensé et le remplacement du logo Tesla par le nom en toutes lettres. Face à l’ancienne, la poupe de cette nouvelle semble plus arrondie. Au final, même si cette Model 3 conserve son design général, impossible de ne pas noter les nouveautés tant celles-ci se remarquent dès le premier coup d’œil.

À l’intérieur, rien ne change, mais tout change

À bord, on retrouve l’ambiance typique de la Model 3 avec une planche de bord dépourvue quasiment de tout bouton. Au centre de celle-ci, figure toujours l’immense écran horizontal de 15,4 pouces qui est le centre névralgique de la Model 3. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, celui-ci est totalement nouveau avec des bords plus fins qui permettent d’avoir une surface utile plus grande. Il gagne aussi en rapidité, mais franchement, il n'en n'avait pas besoin tant le précédent l’était déjà, avec une grande fluidité.

Toutefois, c’est le volant qui concentre tous les regards puisque les commodos ont disparu. Les commandes des clignotants, essuie-glace ou phares migrent désormais sur le volant. Et le levier de vitesses me direz-vous ? Il disparaît aussi et tout est transféré sur l’écran. Pour enclencher la marche avant, il suffit de faire glisser le dessin de la voiture vers le haut, et inversement pour la marche arrière. Au départ, un temps d’adaptation est donc nécessaire, mais finalement le maniement, notamment de la boîte de vitesses, se révèle très naturel et surtout logique.

L’autre gros progrès porte sur la qualité des matériaux. Dans ce domaine, le gap est aussi très significatif avec du tissu sur le haut de la planche de bord, la généralisation des plastiques moussés mais aussi l’apparition d’un jonc lumineux personnalisable qui court sur l’ensemble de l’habitacle (tableau de bord et contre-portes avant et arrière). Difficile de trouver quelque chose à redire désormais.

Toujours aussi pratique

Du fait de son architecture électrique, la Model 3 met en avant des aspects pratiques particulièrement bien pensés. Ainsi, les places arrière sont particulièrement généreuses, notamment pour ce qui est de l’espace aux jambes, d’autant plus que la place centrale est totalement exploitable en raison du plancher plat. Mais, ce n’est pas tout car le volume de chargement déjà généreux s'aggrandit de 40 litres pour atteindre un total de 682 litres grâce à une augmentation du coffre arrière. Celui implanté à l’avant ne voit pas sa contenance évoluer (88 litres).