On aimerait bien savoir si la Red Bull RB17 est plus rapide qu’une Formule 1

1200 chevaux en puissance cumulée, à peine plus de 800 kg sur la balance, un appui aérodynamique colossal et un V10 atmosphérique capable de rupter à 15 000 tours/minute. Voilà les grandes lignes de la fiche technique de la Red Bull RB17 annoncée l’été dernier, cette première voiture commercialisée par l’écurie qui n’avait jusqu’ici conçu que des monoplaces réservées au championnat de Formule 1.

Cinq mois plus tard, Red Bull donne des nouvelles de cette machine dont les performances pourraient en faire la voiture la plus performante de tous les temps sur circuit. Vous avez sous les yeux la version quasi-définitive de la Red Bull RB17, qui possède désormais de petites optiques à l’avant et une énorme arête dorsale derrière le cockpit. Et si vous trouvez qu’elle ressemble à une Aston Martin Valkyrie AMR Pro, ce n’est sans doute pas fortuit car il faut rappeler qu’elle a été imaginée par un certain Adrian Newey à qui l’on doit le concept technique de ces deux voitures. Adrien Newey n’officie d’ailleurs plus chez Red Bull, il est parti chez Aston Martin Racing pour y prendre la tête de l’écurie de Formule 1. Mais d’après les journalistes anglais de Top Gear, il sert encore de consultant à Red Bull sur ce projet !

1 700 kg d’appui avec un ventilateur

Conçue pour générer beaucoup d’effet de sol, la Red Bull RB17 possède aussi un ventilateur pour augmenter encore son efficacité aérodynamique. On évoque le chiffre de 1 700 kg et d’une machine capable d’encaisser 5 G d’accélération latérale, soit des niveaux dignes précisément des Formule 1. Rappelons que l’auto chaussera exclusivement des pneus slicks et n’a pas à composer avec les contraintes de l’homologation routière, contrairement à l’Aston Martin Valkyrie (hors version AMR Pro).

Son moteur, signé Cosworth, devrait produire une sonorité proche de celle de l’ère des F1 V10 et des V8 atmosphériques. Il envoie sa puissance de 1 000 chevaux au train arrière via une boîte séquentielle, avec l’aide de 200 chevaux supplémentaires fournis par un moteur électrique. Red Bull n’a pas voulu en faire une transmission intégrale, même si cela aurait pu augmenter encore ses performances en renforçant sa motricité en sortie de virage. Ils cherchaient sans doute davantage la légèreté maximale.

50 exemplaires qui vaudront une fortune

Red Bull précise qu’il y a toujours du développement dynamique à faire sur cette RB17, dont la structure arrière a reçu récemment quelques changements à la demande d’Adrian Newey. La voiture sera construite à 50 exemplaires et tout le monde veut savoir si elle sera capable de battre vraiment des Formule 1 actuelles au chrono sur un circuit majeur. En tout cas, elle est magnifique !